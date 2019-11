Les dégâts subis par Verstappen étaient plus importants que prévu

Qualifié troisième à Austin, Max Verstappen espérait viser la victoire lors du Grand Prix des États-Unis, mais a finalement dû se contenter d'un podium derrière les deux Mercedes, après avoir subi des dégâts dans le premier virage. Le Néerlandais espérait avoir des dommages contenus sur sa monoplace lors des premiers tours de course, mais sa Red Bull a affiché un comportement étrange au fil de la course, lui confirmant que le problème était plus important.

"J'étais en difficulté avec un sous-virage étonnant dans la voiture", explique Verstappen. "Initialement, ils ont dit que c'était mon aileron avant, qui avait un peu de dégâts, mais après la course, j'ai regardé la voiture et il me manquait un gros morceau de mon fond plat devant un pneu arrière, et ça m'a coûté beaucoup de temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais très rapidement, la voiture a eu un comportement étrange, que je n'avais pas rencontré avant. C'est un peu dommage car je pense que l'on aurait pu être plus forts."

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, espérait mieux en course après avoir sauvé une belle troisième place en qualifications, à moins d'un dixième de seconde de Valtteri Bottas. Le rythme en course est souvent meilleur que celui du samedi pour l'équipe autrichienne, et l'espoir de viser la victoire était permis pour Verstappen.

"Nous avons vécu un week-end correct, en nous qualifiant à quelques centièmes de seconde de la pole position, mais nous avons perdu une grosse partie du fond plat à l'arrière très tôt dans la course", analyse Horner. "Nous avons endommagé la dérive de l'aileron avant avec une touchette au premier virage, et nous avions des dégâts sur le fond plat, dont je ne sais pas s'il s'agit du résultat de ce contact, ou d'un passage au large au premier virage. Mais au bout de cinq tours, on a vu une chute d'appui et il y a un gros trou dans le fond plat."

Il ne saurait toutefois pas dire quelle était la perte en performance de la Red Bull du Néerlandais à cause de ces dégâts : "Il est difficile de quantifier la performance [perdue], mais ça a aggravé la dégradation car le changement d'équilibre était significatif. Max se rapprochait de Lewis [Hamilton] en fin de course, et Lewis semblait ne plus avoir de pneus. Mais malheureusement, la combinaison de retardataires et de drapeaux jaunes a éteint la course dans les deux derniers tours."