Formule 1 GP de Las Vegas

"Comme au Brésil" : Verstappen encore en délicatesse avec l'équilibre

Pierre Waché a confirmé après les premières séances d'essais que Red Bull était de nouveau confronté à un problème d'équilibre. L'équipe n'a pas encore pu tester sa petite évolution à Las Vegas en raison de la pluie.

Ronald Vording

Publié: 20 nov. 2026, 08:45

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Photo de : Manuel Eletto

À l'issue des séances d'essais de jeudi à Las Vegas, Red Bull, comme toutes les équipes de Formule 1, dispose de très peu de réponses. Isack Hadjar a finalement terminé quatrième de la feuille des temps, mais ce résultat a peu de signification dans la mesure où aucune nouvelle pluie n'est annoncée pour la suite du week-end.

Les conditions n'étaient donc pas représentatives lors de cette journée d'essais, ce qui explique précisément pourquoi Max Verstappen est resté si longtemps dans son garage. Le Néerlandais n'a effectué son premier tour chronométré que dans les cinq dernières minutes, après la dernière interruption au drapeau rouge. Il y avait tout simplement très peu d'enseignements à tirer de cette séance.

Verstappen n'était pourtant pas satisfait de sa RB22 lors de son bref passage en piste.

Tout a commencé par un problème suspecté sur l'unité de puissance, le pilote ayant signalé un manque de puissance lors de son tour de sortie des stands. Red Bull lui a répondu que cela était principalement lié aux basses températures et que le problème se résoudrait de lui-même. Verstappen a toutefois rétorqué : "Ce n'est pas normal !"

Après la séance, le directeur technique Pierre Waché a expliqué l'origine de ces plaintes, également entendues dans la radio de son coéquipier.

"Je pense que cela concerne principalement la gestion de l'énergie et le déploiement du MGU-K tout au long du tour. Quelques ajustements ont été nécessaires sur cet aspect pour nous assurer que tout soit optimisé pour le tour", a expliqué Waché. "Lorsque le grip est aussi faible dans ces conditions, il nous faut un peu de temps pour adapter la gestion de l'énergie."

Ce n'était toutefois pas la seule plainte de Verstappen. Le quadruple champion du monde a également déclaré à la radio de l'équipe : "Cette voiture n'est pas bonne, les gars. C'est le même problème qu'au Brésil."

Waché a insisté sur le fait que le problème n'était lié ni à l'unité de puissance DM01, ni au frein moteur – un autre aspect qui a régulièrement posé des difficultés à Verstappen cette année –, mais uniquement à l'équilibre de la voiture.

"Non, cela n'a rien à voir avec l'unité de puissance. C'est un problème d'équilibre de la voiture : il n'était pas satisfait de son comportement. Nous essayons de comprendre d'où cela vient."

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

À São Paulo, Verstappen avait expliqué que l'équilibre de sa monoplace avait complètement changé après son premier relais en pneus intermédiaires. Selon lui, ce phénomène ne pouvait pas s'expliquer entièrement par le passage aux pneus slicks, puisque la voiture lui avait également semblé très différente lors des derniers tours en intermédiaires par rapport au début du relais.

Lors des essais à Las Vegas, Verstappen a rencontré les mêmes problèmes d'équilibre à l'arrière de la voiture. Red Bull va donc se pencher sur la question avant les qualifications.

Hadjar a néanmoins déclaré avoir "de bonnes sensations" sur ce circuit urbain, même si Waché n'est pas encore prêt à partager pleinement cet optimisme.

"Je ne suis jamais optimiste. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous ne savons pas vraiment où nous nous situons. Je pense que tout le monde apporte une forme d'évolution. Certaines équipes vont même introduire des évolutions moteur."

"Nous verrons où nous en sommes. C'est difficile à dire. Pour le moment, Max n'est pas très satisfait de la voiture, alors qu'Isack l'est. Nous devons travailler dessus et voir comment nous pouvons transposer ces enseignements aux conditions de demain."

Si Waché a évoqué les évolutions, Red Bull a également apporté une petite nouveauté dans le désert du Nevada. Il s'agit d'une légère modification de la plaque d'extrémité de l'aileron avant, dont Hadjar a estimé le gain à "moins d'un dixième".

Cependant, en raison des conditions difficiles, Red Bull n'a pas encore pu tester cette nouvelle pièce et devra attendre la troisième séance d'essais libres pour le faire.

"Oui, nous avons également apporté une évolution, que nous souhaitons principalement tester ici. Nous avions prévu de le faire en EL1, mais nous n'avons pas pu, et cela a été la même chose en EL2. Nous devons la faire rouler sur piste sèche et nous espérons pouvoir le faire demain matin."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto

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