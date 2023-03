Verstappen : "Je ne suis pas là pour être deuxième"

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix d'Arabie saoudite a été plus compliqué qu'à l'accoutumée pour Max Verstappen, trahi par son arbre de transmission en qualifications, ce qui l'a contraint à prendre le départ depuis la 15e position. Au volant d'une Red Bull RB19 dominatrice, le Néerlandais a réalisé une remontée plus lente que ce à quoi il a pu nous habituer l'an dernier mais néanmoins efficace, ayant décroché la deuxième place dès la mi-course avec l'aide de la voiture de sécurité.

Par la suite, Verstappen n'est toutefois pas parvenu à réduire l'écart sur son coéquipier Sergio Pérez, ce qui l'agace dans le contexte de la course au titre – et simplement de ses attentes personnelles.

"J'ai récupéré la deuxième place, c'est bien", commente le pilote Red Bull, relayé par Reuters. "Bien sûr, tout le monde est content dans l'équipe. Mais personnellement, je ne suis pas content car je ne suis pas là pour être deuxième, surtout quand on travaille très dur à l'usine pour assurer que l'on arrive ici dans une bonne situation et que tout soit parfait."

"Et j'ai dû faire une remontée en course", souligne celui qui a qualifié l'exercice de "pas très facile" ce dimanche. "J'aime ça, ça ne me dérange pas, mais quand on se bat pour le titre, et surtout quand on dirait que ça va se jouer entre deux voitures, il faut s'assurer que les deux voitures soient fiables."

Verstappen considère donc Pérez comme son principal adversaire dans la quête d'une troisième couronne mondiale. Pour l'heure, le double champion s'est maintenu en tête du classement des pilotes de justesse, chipant le point du meilleur tour en course à son coéquipier dans la dernière boucle.

"J'étais deuxième, nous avions beaucoup de marge derrière, alors à un moment nous avons décidé d'en rester là et de se contenter de la deuxième place, ce qui est déjà une très bonne remontée à mon avis. J'ai tenté ma chance à la fin, et heureusement ça a marché", conclut-il.