Verstappen "écraserait" Hamilton chez Mercedes, selon Piquet

Même s'il se fait discret dans les médias, Nelson Piquet n'a rien perdu de son légendaire franc-parler. Champion du monde de F1 en 1981, 1983 et 1987, le Brésilien estime que Max Verstappen est "meilleur" que Lewis Hamilton et qu'il l'"écraserait" si les deux hommes faisaient équipe.

S'exprimant en compagnie de son fils, Nelson Piquet Jr, pour Motorsport.com, Piquet Sr a ainsi déclaré : "Tout d'abord, il faut prendre en compte le fait que la F1 est une discipline avec des voitures différentes, donc il est très difficile de faire une comparaison directe entre deux pilotes s'ils ne sont pas dans la même écurie."

"Mais si Max pilotait pour Mercedes, je suis sûr qu'il écraserait Hamilton. Max est plus agressif. Il fait peut-être des erreurs plus fréquemment en raison de son agressivité, mais à mon avis il est meilleur que Hamilton. Il est trop facile pour Hamilton de tout gagner avec [Valtteri] Bottas à ses côtés en tant que second pilote."

L'ancien pilote Brabham, Lotus ou Benetton appuie son argumentation concernant la faible concurrence que connaîtrait le septuple Champion chez Mercedes en prenant le cas de son dernier titre, avec Williams, en 1987.

"C'est un peu comme [Nigel] Mansell et moi chez Williams, avec les autres pilotes loin derrière. J'ai remporté le championnat 1987, et je ne pilotais pas comme avant, parce que j'avais eu l'accident au début de l'année et j'avais des problèmes avec la profondeur de champ. Mais j'ai remporté ce championnat, avec un peu de chance. J'aurais dû gagner en 1986, mais j'ai gagné en 1987."

"Mais c'était tellement facile. La voiture était bien meilleure que les autres. Et Mercedes était bien meilleur que les autres ces dernières années. Ce n'est pas que Hamilton n'est pas bon. Mais il a un pilote inférieur à ses côtés et le précédent [Nico Rosberg] était encore pire. Il a gagné [le titre en 2016] parce que Hamilton a connu des accidents et des abandons cette année-là."

"L'expérience de Lewis, le désir de Max"

Quant à Nelsinho Piquet, qui termina second derrière Hamilton lors de la saison 2006 de GP2, il insiste surtout sur l'opposition entre la fougue et l'expérience qui pourrait être au cœur du duel entre Verstappen et Hamilton en 2021. "Je pense que nous devons prendre en compte deux choses : l'expérience de Lewis et le désir de Max."

"Lewis est en F1 depuis 15 saisons et je pense que, petit à petit, vous commencez à perdre ce désir. D'un autre côté, Max arrive avec le couteau entre les dents. Lewis a déjà gagné sept championnats, donc il arrive avec un autre genre de 'feu'. Et ça peut faire la différence."

"J'aime comparer Max à un combattant de MMA [les arts martiaux libres, ndlr], prêt à relever tous les défis. C'est différent de Lewis, qui a déjà gagné des championnats et ainsi de suite. L'expérience de Lewis aidera dans certains domaines, mais la volonté et l'agressivité de Max sont plus grandes."

Avec Megan White et Carlos Costa