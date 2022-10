Verstappen à la faute : "Hors trajectoire, c'était comme de la glace"

Charger le lecteur audio

C'est l'une des images marquantes de ce vendredi au Grand Prix de Mexico : Max Verstappen enchaînant les dérapages dans les virages 9-10-11 avant de partir définitivement en tête-à-queue, immobilisant sa monoplace dans l'échappatoire d'un Autódromo Hermanos Rodríguez manifestement assez poussiéreux.

Le double Champion du monde est revenu sur cet incident survenu lors de la première séance d'essais libres : "Oui, je me suis fait une frayeur. Dès que je suis un peu sorti de la trajectoire, c'était comme de la glace, alors je driftais vers la gauche, puis vers la droite. À un moment, j'ai décidé de lâcher et de taper les freins afin de ne pas percuter le mur."

Le classement des Essais Libres 2 n'est pas représentatif, puisque cette séance a été consacrée aux tests de pneus Pirelli. Dans la matinée, Sergio Pérez et Max Verstappen ont réalisé précisément le même chrono : 1'20"827, à 0"120 de la référence établie par Carlos Sainz et à 0"074 de Charles Leclerc.

"En tendres, tout allait bien, mais nous n'avons fait qu'un run avec, puis en EL2 il a fallu faire les tests de pneus à nouveau", poursuit Verstappen, des essais avec les prototypes 2023 ayant déjà eu lieu le week-end dernier à Austin. "Ça en est un peu plus difficile et plus inconnu pour tout le monde, mais les composés plus durs sont un peu plus délicats. Nous avons très peu d'informations, mais d'après nos tests, je trouve que tout fonctionnait relativement bien."

Pérez, lui, s'attend à ce que les bolides rouges de la Scuderia et les Flèches d'Argent donnent du fil à retordre à Red Bull. "Ça a été une journée compliquée, comme d'habitude à Mexico avec l'altitude. Tout flotte (sic), alors c'est relativement facile de faire des erreurs dans ces conditions", commente le natif de Guadalajara. "Globalement, les EL2 étaient principalement pour Pirelli, mais en EL1 nous avons obtenu une bonne base."

"Je pense que nous avons trouvé le rythme relativement vite. Nous semblons être au niveau, Ferrari paraît compétitif, Mercedes aussi, alors ça va être une dure bataille demain."