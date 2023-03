Verstappen sur la fiabilité : "J'aurais dû gagner"

Charger le lecteur audio

Une défaillance de l'arbre de transmission en Q2 a contraint Max Verstappen à prendre le départ de la 15e place à Djeddah. Il a profité du rythme impressionnant de la Red Bull pour finir deuxième derrière Sergio Pérez, arrachant le point du meilleur tour au Mexicain pour conserver la tête du championnat des pilotes de justesse. Cependant, si Verstappen a sauvé les meubles, il est quand même mécontent d'avoir laissé échapper une chance de victoire.

"Nous devons faire mieux collectivement, nous ne pouvons pas avoir de tels problèmes", a déclaré le pilote Red Bull au média néerlandais Viaplay. "Autrement, la course aurait été très différente pour moi. En fin de compte, nous avons un peu limité la casse, mais j'aurais dû gagner ici."

La remontée de Verstappen a été entravée par de nouvelles inquiétudes quant à l'arbre de transmission en fin de course. Le Néerlandais a initialement attaqué plus fort que l'équipe ne le souhaitait avant de renoncer à ses espoirs de rattraper Pérez, se concentrant sur le point du meilleur tour. Son coéquipier a également exprimé ses inquiétudes, admettant que l'avantage de Red Bull en matière de performance avait empêché des problèmes de fiabilité plus importants.

"Nous étions dans une position chanceuse à Bahreïn, mais si nous avions dû attaquer jusqu'au bout, nous n'aurions probablement pas fini la course", a affirmé Pérez. "Alors il y a beaucoup de préoccupations quant à la fiabilité en ce moment, mais espérons ne pas en être victimes prochainement. Ce sera le cas à un moment ou à un autre, mais nous devons continuer à travailler là-dessus."

Red Bull ayant dominé les deux premières courses de la saison, l'on peut déjà présumer que Verstappen et Pérez vont se disputer le titre mondial, et le double champion a appelé Red Bull à une fiabilité impeccable dans ce contexte : "Quand on se bat pour le titre, et surtout quand on dirait que ça va se jouer entre deux voitures, il faut s'assurer que les deux voitures soient fiables."