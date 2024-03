Verstappen, un "parfait" Grand Chelem pour commencer !

Pole, victoire, meilleur tour et tous les tours menés : il est difficile de penser que Max Verstappen pouvait connaître une rentrée des classes plus brillante que celle-ci. Le Néerlandais n'a quasiment jamais tremblé lors de la course du Grand Prix de Bahreïn 2024 de F1, après avoir fait le plus dur au départ en empêchant Charles Leclerc d'espérer quoi que ce soit au premier virage.

Creusant vite un écart au-delà de la seconde pour se prémunir d'un DRS activable un tour plus tôt qu'auparavant, il a ensuite méthodiquement pris de l'avance dans un premier relais qu'il s'est permis d'allonger. Ressorti des stands en gommes dures et avec cinq secondes d'avance sur son équipier Sergio Pérez, il a ensuite continué son cavalier seul et, après un dernier arrêt, s'est offert un succès avec 22 secondes d'avance sur son équipier qui n'avait pas tout à fait le loisir de se relâcher avec Carlos Sainz sur le paletot.

En bref, la concurrence redoutait que Red Bull et Verstappen soient imprenables en course. Spoiler alert : ils l'ont été et n'ont pas tenu à faire durer le suspense. "C'est incroyable", résume le triple Champion du monde, auteur ce samedi de son 55e succès.

"La journée s'est déroulée encore mieux que prévu, la voiture était vraiment agréable à piloter sur tous les types de gommes. Nous avions beaucoup de rythme. Et oui, c'était super agréable, nous avons vraiment évité les ennuis. Et oui, c'est un excellent début de saison. Je veux dire, ça n'aurait pas pu être mieux."

"Je me sentais vraiment bien dans la voiture", a-t-il ensuite insisté. "C'est toujours très spécial d'avoir ce genre de journées parce que ça n'arrive pas si souvent, tout est parfait et vous ne faites qu'un avec la voiture. Et tout se passe bien."

Revenant sur la seule phase où il a vu de près la concurrence, il explique : "Le départ a été bon. Bien sûr, le premier virage est une épingle très serrée. Naturellement, on veut défendre l'intérieur pour être en sécurité. C'est ce que nous avons fait. Et à partir de là, nous nous sommes concentrés sur notre propre course."