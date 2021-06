Verstappen leader du championnat, "pas une grande différence"

Il y a deux semaines en Principauté, Max Verstappen s'est emparé de la première place du classement général de Formule 1 pour la première fois de sa carrière, remportant le Grand Prix de Monaco tandis que son rival Lewis Hamilton connaissait une course difficile au septième rang. Le pilote Red Bull s'est ainsi propulsé quatre points devant son adversaire de chez Mercedes au championnat.

Lire aussi : Verstappen fait l'impasse sur les reconnaissances de piste depuis 2017

Cependant, d'après Sebastian Vettel, le simple fait d'être leader ne va pas drastiquement changer la donne pour Verstappen, du moins pas autant que le fait de savoir disposer d'une monoplace compétitive.

"Je ne pense pas que ça fasse une grande différence à ce stade", estime le quadruple Champion du monde. "Je pense que si l'on est en lice, c'est la principale chose qui donne de la tranquillité d'esprit. On sait qu'on a une bonne voiture, qu'on a une bonne équipe autour de soi et qu'on peut faire le travail."

"Je pense évidemment que si l'on est devant, on veut s'assurer de finir devant quiconque est derrière soi et de creuser l'écart. Mais comme je l'ai dit, il est encore très tôt, il n'y a eu que cinq courses. Il en reste beaucoup à venir, et le principal est d'être plus ou moins devant."

Quant à Hamilton, qui restait sur 19 Grands Prix consécutifs en tête du championnat, il assure que son approche ne va pas changer. "Je reste chasseur : on est chasseur toute l'année, que l'on soit devant ou derrière", insiste l'Anglais. "Cela ne paraît donc pas différent pour moi. Nous sommes tous en quête de ce même objectif, n'est-ce pas ? Gagner des courses et des championnats. Je pense donc que nous sommes tous chasseurs."

Verstappen, pour sa part, est manifestement en phase avec ses pairs, conscient que le plus dur reste à faire. "Bien sûr, tout le monde est concentré pour que cela continue de bien se passer pendant longtemps et pas seulement jusqu'à maintenant", commente le Néerlandais. "Il est plus important que nous soyons au sommet à la fin de la saison."

"L'ambiance est très bonne, tout le monde était très content après Monaco, évidemment. Mais ils savent aussi que nous devons continuer comme ça et que nous devons faire mieux que lors des cinq premières courses." Même si, avec deux victoires et trois deuxièmes places, ce sera difficile !