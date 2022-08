Verstappen : "Pas très facile" de battre les 13 victoires en un an

Charger le lecteur audio

Malgré la concurrence que représente Ferrari face à Red Bull, c'est avec huit victoires à son actif que Max Verstappen a abordé la trêve estivale. Il reste neuf Grands Prix à disputer en 2022, et si le Champion du monde en titre continue sur cette lancée, il pourrait bien tutoyer le record de 13 victoires en une saison établi par Michael Schumacher en 2004 et égalé par Sebastian Vettel en 2013.

Cependant, Verstappen ne s'attend pas à avoir la tâche facile pour ce faire. "Si ça arrive, ce sera super, mais il faut cinq victoires de plus pour l'égaler", souligne-t-il. "Jusqu'à présent, cette saison, c'est toujours super serré pour la victoire entre Ferrari et nous, et je ne pense pas qu'il sera très facile de battre ce record maintenant."

Schumacher et Vettel avaient réalisé cette performance avec respectivement 18 et 19 Grands Prix au programme contre 22 cette année, et Verstappen devrait ainsi atteindre pas moins de 16 victoires pour dépasser leur taux de réussite, avec plus de 70%. Mais même ça, ce n'est pas exclu, car le pilote Red Bull veut faire preuve d'ambition et viser la première place à chaque course.

"Je pense que ce serait une erreur de se détendre. Tant de choses peuvent encore mal tourner – ou bien", commente-t-il. "Je pense que toute l'équipe a le même état d'esprit. Nous voulons gagner plus de courses. Nous ne sommes pas là pour dire : 'Oh, on peut se contenter de finir deuxième'. Comme si c'était acceptable ! Nous ne fonctionnons pas ainsi. Je pense que nous voulons toujours le meilleur : nous voulons gagner. Nous ne voulons pas donner des victoires à d'autres équipes juste pour jouer la sécurité. Bien sûr, nous savons qu'il faut tout d'abord finir la course sans problème. Mais il reste neuf courses et nous avons pour objectif neuf victoires."

"Bien sûr, nous ne voulons pas seulement gagner mais aussi être réguliers. Nous ne voulons pas d'abandons", ajoute celui pour qui faire preuve de suffisance "n'est pas autorisé" malgré ses 80 points d'avance sur son dauphin Charles Leclerc : "Si c'était le cas, il serait temps de prendre sa retraite, car il n'y aurait plus assez d'envie."