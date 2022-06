Verstappen pense qu'il aurait gagné même sans l'abandon de Leclerc

Charger le lecteur audio

Max Verstappen a frappé un très grand coup ce week-end. Le Néerlandais, leader du championnat mais seulement troisième sur la grille de départ, ne s'est pas seulement imposé dans les rues de Bakou : il a également bénéficié du double abandon des Ferrari pour creuser l'écart en tête du classement, lui qui compte désormais 34 unités d'avance sur Charles Leclerc, et 21 sur son coéquipier Sergio Pérez.

Souvent malchanceux à Bakou (avec une panne mécanique en 2017, un accrochage en 2018 et une crevaison en 2021), Verstappen a partagé sa satisfaction à l'arrivée, bien qu'il ne considère pas son résultat comme une revanche sur l'an dernier. "Vous ne pouvez jamais rattraper ce que vous avez perdu l'année dernière. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avions un rythme incroyable dans la voiture, nous pouvions vraiment gérer les pneus et nous pouvions nous battre et prendre en tête."

Deuxième à plus de dix secondes de Charles Leclerc après son arrêt, le vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan est convaincu qu'il aurait dépassé le Monégasque pour s'imposer, même si ce dernier n'avait pas été contraint à l'abandon. "Un peu chanceux grâce aux abandons, mais je pense néanmoins que notre voiture était vraiment bonne aujourd'hui. Donc j'aurais pu combler cet écart. Alors bien sûr, vous avez une course sur les bras. Mais dans l'ensemble, je suis très, très content de la façon dont la voiture s'est comportée aujourd'hui."

La Formule 1 sera de retour dans tout juste une semaine, sur un circuit Gilles Villeneuve aux caractéristiques similaires à celles de Bakou. Le tracé canadien est doté de plusieurs longues lignes droites, de quelques portions sinueuses et est le plus exigeant au niveau des freins. Avec le rythme affiché ce dimanche en Azerbaïdjan, les Red Bull joueront de nouveau le rôle de favoris, aussi bien sur la piste que dans les têtes. Cependant, Verstappen ne souhaite pas trop s'avancer et reste sur ses gardes.

Le Néerlandais est conscient que son écurie souffrait d'un manque de fiabilité, avant que Ferrari ne soit victime de pannes mécaniques, et que cette situation pourrait de nouveau tourner. "Je pense que chaque week-end est un peu différent : il faut vraiment être précis. Vous devez vraiment être sur le coup avec de petites choses pour la gestion de la course. Cela peut donc varier d'un week-end de course à l'autre."

Du côté des constructeurs, le doublé de Red Bull et le meilleur tour de Pérez permettent aux hommes de Christian Horner de s'envoler, avec 80 longueurs d'avance sur Ferrari.