Verstappen, Pérez et Gasly changent de moteur

Auteur des dixième et onzième temps en qualifications ce samedi, Max Verstappen et Sergio Pérez ont connu l'une des pires performances d'ensemble de Red Bull depuis un long moment dans l'exercice. L'écurie, qui a connu une alerte avec le Champion du monde en titre, a décidé de procéder à un changement de plusieurs éléments moteur avant la course.

Le Néerlandais et le Mexicain disposeront donc d'un nouveau moteur à combustion interne, d'un nouvel MGU-H, d'un nouvel MGU-K, d'un nouveau turbocompresseur et d'un nouveau jeu d'échappement. Sur les quatre premiers éléments cités, les deux pilotes sont donc désormais au maximum du quota autorisé pour la saison, à savoir trois ; le quota pour les échappements est en revanche de huit, et ils n'en sont qu'à six chacun.

De plus, un changement dans le règlement de la F1 avant le Grand Prix de Grande-Bretagne permet désormais aux équipes de monter des moteurs plus frais, même d'une spécification différente, sous parc fermé après les qualifications. Ces changements n'occasionnent donc pas de pénalité mais rapprochent les pilotes Red Bull de futures sanctions sur la grille, alors qu'il restera neuf Grands Prix d'ici la fin d'année.

Dans le même temps, éliminé dès la Q1 et classé seulement 19e, Pierre Gasly va quasiment tout changer sur son unité de puissance de façon stratégique, à savoir moteur V6, MGU-H, MGU-K, turbo mais également unité de contrôle électronique et batterie. Tous ces changements renvoient le Français en fond de grille, ce qui ne change donc pas grand-chose à son sort ; seul Nicholas Latifi gagne une place dans l'opération.