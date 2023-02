Verstappen et Pérez s'attendent à un Ricciardo précieux au simulateur

Charger le lecteur audio

Après avoir été présent lors du lancement de la saison 2023 de l'écurie Red Bull Racing à New York, Daniel Ricciardo a fait une nouvelle apparition dans son nouveau rôle de troisième pilote de l'écurie en se rendant du côté du quartier général de Ford, où il a pu retrouver le PDG de la marque Jim Farley ainsi que se faire plaisir au volant de quelques voitures sportives du constructeur, dont la Mustang Supercar. Côté sportif, l'Australien sera principalement utilisé dans le simulateur de l'écurie, même si des tests en piste ne sont pas à exclure.

S'il se rendra, normalement, sur la moitié des courses de la saison de F1 avec son écurie, il sera assigné au travail sur la plateforme virtuelle lors d'autres Grands Prix, à commencer par ceux de Bahreïn et d'Arabie saoudite qui ouvriront la campagne en mars. Et à cette occasion, le duo de titulaires Red Bull, composé du double Champion du monde en titre Max Verstappen et de Sergio Pérez, s'attend ce que l'apport de l'octuple vainqueur de GP soit important.

Le Néerlandais, qui a couru aux côtés de Ricciardo entre 2016 et 2018, a déclaré que l'Australien avait "toujours été un professionnel et un gars super sympa avec qui travailler". Puis à propos de son travail en 2023, il a ajouté : "Toute l'équipe, et à l'usine également, les gens qui travaillent dans le simulateur, [ils peuvent] compter sur son expérience. Il a couru en Formule 1 pendant très longtemps. C'est un vainqueur en Grand Prix. Donc oui, nous sommes très heureux de l'avoir à bord, c'est certain."

Pour sa part, Pérez a déclaré que Red Bull avait "beaucoup de chance d'avoir Daniel, [avec] le niveau d'expérience qu'il a". Puis il a ajouté : "En l'ayant de nouveau à l'usine avec les ingénieurs, il sait vraiment de quoi nous parlons avec la voiture [et] il comprendra vraiment ce dont nous parlons. Donc, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un comme lui auprès de nous. Surtout lors des week-ends [de GP], il sera d'une aide considérable."