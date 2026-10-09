Max Verstappen en pole sprint au Grand Prix de Singapour

SQ1 - Pérez dans le mur

Les dernières qualifications sprint de la saison débutent dans la nuit singapourienne, avec des conditions de forte humidité (77%) et des températures toujours élevées, avec 30°C dans l'air et 44°C au sol au moment où le feu passe au vert en bout de ligne des stands.

Comme le veut le règlement, les pilotes doivent passer un train de pneus mediums (jaunes) pour ces 12 premières minutes de séance. La séance est perturbée assez rapidement par un gros tout droit de Sergio Pérez, dont la Cadillac va toucher avec la moustache avant le mur.

Le Mexicain regagne les stands en dépit de l'aileron abîmé, ce qui répand des débris sur la piste. Le drapeau rouge est brandi alors que cinq pilotes seulement sont classés, dont Lewis Hamilton qui mène en 1'33"748.

Hamilton a d'ailleurs signalé que Max Verstappen l'avait dépassé sous drapeau jaune, ce qui est évidemment totalement interdit. Le Néerlandais tente maladroitement de se couvrir auprès des commissaires en expliquant à la radio qu'il veut "laisser repasser Lewis". Une enquête est logiquement lancée, qui aboutira quelques heures plus tard à une décision épargnant Verstappen.

La séance reprend avec un peu moins de six minutes au chrono. Malgré un tour réalisé au tout dernier moment, Verstappen prend les commandes en 1'33"477, 0"018 devant Charles Leclerc et 0"096 devant George Russell.

Côté éliminés, une certaine incertitude plane car le chronométrage n'est pas totalement fonctionnel. En tout cas, Lindblad, Stroll, les Williams et les Cadillac sont indiquées éliminés.

Éliminés en SQ1 : Lindblad, Stroll, Albon, Pérez, Bottas et Sainz.

SQ2 - Russell se met en danger

Le début de cette seconde partie est retardé pour que la FIA vérifie le système de chronométrage. Les dix minutes de SQ2 débutent à 15h11, heure française, quasiment à l'heure où la séance tout entière aurait dû s'achever. Les pilotes sont toujours contraints d'utiliser des mediums.

La première salve de tours voit les Ferrari, Leclerc devant Hamilton, se positionner aux commandes, devant Norris et Verstappen, le top 4 se tenant en 267 millièmes. Cinquième provisoire, Antonelli est déjà repoussé à une demi-seconde alors que Russell est huitième à plus de neuf dixièmes et qu'Hadjar est seulement 11e.

Les deux hommes se sauvent dans leur dernier tour en remontant dans le top 6, le Britannique devant cependant s'y reprendre à deux fois après un blocage dans son avant-dernière tentative. Colapinto, qui a brièvement figuré dans le top 10, est finalement sorti par le pilote Mercedes. Pendant ce temps, Leclerc a encore abaissé la référence, en 1'32"246.

Éliminés en SQ2 : Colapinto, Hülkenberg, Bearman, Bortoleto, Alonso et Ocon.

SQ3 - Red Bull confirme son retour en forme

Cette fois, les pilotes doivent chausser un train de pneus tendres (rouges), les plus performants disponibles.

Une moitié des dix pilotes restant se lance à l'assaut du chrono dès l'entame, dont Leclerc qui s'offre la meilleure marque provisoire en 1'31"568, seulement 0"019 devant Norris. Dans une position intermédiaire, Hamilton échoue à 0"134.

Sur une seconde tentative, Leclerc améliore en 1'31"399 mais Verstappen fait mieux de 0"243 pour s'offrir un meilleur temps. Au tout dernier moment, Russell s'intercale entre les deux hommes, à 0"120 du Néerlandais. Suivent ensuite Piastri, Norris, Hamilton, Antonelli, Lawson, Hadjar et Gasly.