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Max Verstappen en pole sprint au Grand Prix de Singapour

Confirmant le retour en force de Red Bull, Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications sprint du GP de Singapour 2026 de F1, devant George Russell et Charles Leclerc.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Sergio Perez, Cadillac Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Zak Brown, McLaren

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Fans gathered at the stage

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Nico Hülkenberg, équipe Audi F1

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
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Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Charles Leclerc, Ferrari

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Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Nico Hülkenberg, équipe Audi F1

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
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Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine)

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Charles Leclerc, Ferrari

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George Russell, Mercedes

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
41

SQ1 - Pérez dans le mur

Les dernières qualifications sprint de la saison débutent dans la nuit singapourienne, avec des conditions de forte humidité (77%) et des températures toujours élevées, avec 30°C dans l'air et 44°C au sol au moment où le feu passe au vert en bout de ligne des stands.

Comme le veut le règlement, les pilotes doivent passer un train de pneus mediums (jaunes) pour ces 12 premières minutes de séance. La séance est perturbée assez rapidement par un gros tout droit de Sergio Pérez, dont la Cadillac va toucher avec la moustache avant le mur.

 

Le Mexicain regagne les stands en dépit de l'aileron abîmé, ce qui répand des débris sur la piste. Le drapeau rouge est brandi alors que cinq pilotes seulement sont classés, dont Lewis Hamilton qui mène en 1'33"748.

Hamilton a d'ailleurs signalé que Max Verstappen l'avait dépassé sous drapeau jaune, ce qui est évidemment totalement interdit. Le Néerlandais tente maladroitement de se couvrir auprès des commissaires en expliquant à la radio qu'il veut "laisser repasser Lewis". Une enquête est logiquement lancée, qui aboutira quelques heures plus tard à une décision épargnant Verstappen.

 

La séance reprend avec un peu moins de six minutes au chrono. Malgré un tour réalisé au tout dernier moment, Verstappen prend les commandes en 1'33"477, 0"018 devant Charles Leclerc et 0"096 devant George Russell. 

Côté éliminés, une certaine incertitude plane car le chronométrage n'est pas totalement fonctionnel. En tout cas, Lindblad, Stroll, les Williams et les Cadillac sont indiquées éliminés.

Éliminés en SQ1 : Lindblad, Stroll, Albon, Pérez, Bottas et Sainz.

Singapore GP de Singapour - SQ1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

1'33.477

   M 190.250
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.018

1'33.495

 0.018 M 190.213
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 8

+0.096

1'33.573

 0.078 M 190.054
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.271

1'33.748

 0.175 M 189.700
5 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 8

+0.651

1'34.128

 0.380 M 188.934
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.705

1'34.182

 0.054 M 188.825
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 5

+0.780

1'34.257

 0.075 M 188.675
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.800

1'34.277

 0.020 M 188.635
9 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 8

+0.915

1'34.392

 0.115 M 188.405
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.196

1'34.673

 0.281 M 187.846
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 8

+1.213

1'34.690

 0.017 M 187.812
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+1.378

1'34.855

 0.165 M 187.486
13 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 6

+1.473

1'34.950

 0.095 M 187.298
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 6

+1.483

1'34.960

 0.010 M 187.278
15 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 6

+1.527

1'35.004

 0.044 M 187.192
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.571

1'35.048

 0.044 M 187.105
17 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+1.659

1'35.136

 0.088 M 186.932
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 6

+2.185

1'35.662

 0.526 M 185.904
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 7

+2.653

1'36.130

 0.468 M 184.999
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+3.283

1'36.760

 0.630 M 183.794
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+3.391

1'36.868

 0.108 M 183.590
22 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 7

+3.899

1'37.376

 0.508 M 182.632
Voir les résultats complets

SQ2 - Russell se met en danger

Le début de cette seconde partie est retardé pour que la FIA vérifie le système de chronométrage. Les dix minutes de SQ2 débutent à 15h11, heure française, quasiment à l'heure où la séance tout entière aurait dû s'achever. Les pilotes sont toujours contraints d'utiliser des mediums.

La première salve de tours voit les Ferrari, Leclerc devant Hamilton, se positionner aux commandes, devant Norris et Verstappen, le top 4 se tenant en 267 millièmes. Cinquième provisoire, Antonelli est déjà repoussé à une demi-seconde alors que Russell est huitième à plus de neuf dixièmes et qu'Hadjar est seulement 11e. 

Les deux hommes se sauvent dans leur dernier tour en remontant dans le top 6, le Britannique devant cependant s'y reprendre à deux fois après un blocage dans son avant-dernière tentative. Colapinto, qui a brièvement figuré dans le top 10, est finalement sorti par le pilote Mercedes. Pendant ce temps, Leclerc a encore abaissé la référence, en 1'32"246.

Éliminés en SQ2 : Colapinto, Hülkenberg, Bearman, Bortoleto, Alonso et Ocon.

Singapore GP de Singapour - SQ2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

1'32.246

   M 192.788
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 11

+0.316

1'32.562

 0.316 M 192.130
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.326

1'32.572

 0.010 M 192.109
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.368

1'32.614

 0.042 M 192.022
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.455

1'32.701

 0.087 M 191.842
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.701

1'32.947

 0.246 M 191.334
7 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.752

1'32.998

 0.051 M 191.229
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13

+0.860

1'33.106

 0.108 M 191.008
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+0.887

1'33.133

 0.027 M 190.952
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.909

1'33.155

 0.022 M 190.907
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.003

1'33.249

 0.094 M 190.715
12 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+1.174

1'33.420

 0.171 M 190.366
13 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 12

+1.177

1'33.423

 0.003 M 190.359
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 14

+1.220

1'33.466

 0.043 M 190.272
15 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 12

+1.488

1'33.734

 0.268 M 189.728
16 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 12

+2.122

1'34.368

 0.634 M 188.453
Voir les résultats complets

SQ3 - Red Bull confirme son retour en forme

Cette fois, les pilotes doivent chausser un train de pneus tendres (rouges), les plus performants disponibles. 

Une moitié des dix pilotes restant se lance à l'assaut du chrono dès l'entame, dont Leclerc qui s'offre la meilleure marque provisoire en 1'31"568, seulement 0"019 devant Norris. Dans une position intermédiaire, Hamilton échoue à 0"134.

Sur une seconde tentative, Leclerc améliore en 1'31"399 mais Verstappen fait mieux de 0"243 pour s'offrir un meilleur temps. Au tout dernier moment, Russell s'intercale entre les deux hommes, à 0"120 du Néerlandais. Suivent ensuite Piastri, Norris, Hamilton, Antonelli, Lawson, Hadjar et Gasly.

Singapore GP de Singapour - SQ3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 15

1'31.156

   S 195.094
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.120

1'31.276

 0.120 S 194.837
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.243

1'31.399

 0.123 S 194.575
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+0.298

1'31.454

 0.055 S 194.458
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.431

1'31.587

 0.133 S 194.176
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.546

1'31.702

 0.115 S 193.932
7 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.693

1'31.849

 0.147 S 193.622
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+1.185

1'32.341

 0.492 S 192.590
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

 

   S  
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

 

   M  
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