Verstappen dépasse Hamilton sous drapeau jaune : le verdict des commissaires

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Fabien Gaillard
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
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Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Nico Hülkenberg, équipe Audi F1

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La voiture de sécurité AMG Mercedes de la FIA

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Charles Leclerc, Ferrari

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Singapour 2026 - Vendredi à Marina Bay
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Max Verstappen conserve sa première place sur la grille pour le sprint de ce samedi au Grand Prix de Singapour, après une enquête des commissaires sur un dépassement de Lewis Hamilton par le Néerlandais sous drapeau jaune en SQ1.

La situation s'est donc produite durant la première partie des qualifs sprint, dans le laps de temps entre l'accident de Sergio Pérez et le drapeau rouge brandi par la direction de course en raison des débris répandus par le Mexicain.

Au virage 8, où la Cadillac a commencé à perdre des morceaux de l'aileron avant endommagé dans le contact avec un mur, un drapeau jaune était en place car un débris était clairement visible et sur la trajectoire dans cette portion.

C'est à cet endroit que les caméras de la réalisation internationale ont capté un dépassement effectué par Max Verstappen sur Lewis Hamilton - ce dernier roulant logiquement à petite vitesse - peu avant ledit débris. Immédiatement, le septuple champion du monde a rapporté cette infraction potentielle à la radio.

Se sachant dans une situation tangente, le pilote Red Bull a pour sa part essayé de s'en tirer par une pirouette n'ayant toutefois que peu de sens dans une séance de qualifications, puisqu'il a tout bonnement expliqué qu'il allait permettre à Hamilton de le repasser. 

L'incident a rapidement été "noté" par la direction de course, avant que les commissaires ne s'en saisissent pour lancer une enquête après la séance. Les deux pilotes étaient convoqués pour une audience à 20h35, heure locale, soit 14h35 en France.

Ce n'est toutefois que trois heures plus tard que la décision a finalement été rendue publique : les commissaires n'ont pas sanctionné Verstappen et il conserve donc sa "pole" pour le sprint de ce samedi. En substance, ils considèrent l'écart de vitesse entre Verstappen et Hamilton était trop important pour que le Néerlandais puisse éviter ce dépassement sans compromettre la sécurité.

 

Voici leur justification complète : "Alors que la voiture n°3 sortait du virage 7 lors d'un tour lancé, un simple drapeau jaune a été brandi. La voiture n°44 se trouvait devant la voiture n°3 et avait été avertie de l'arrivée de cette dernière. Le pilote de la voiture n°44 a déclaré qu'après la sortie du virage 7, il avait ralenti et s'était décalé vers la droite afin de s'assurer de ne plus se trouver sur la trajectoire. La voiture n°3 a dépassé la voiture n°44 avant le virage 8, alors que les deux voitures se trouvaient encore dans le secteur sous drapeau jaune. La voiture n°3 a alors interrompu son tour d'attaque."

"Le pilote de la voiture n°3 a expliqué qu'il était en accélération à la sortie du virage 7, puis qu'il avait aperçu le drapeau jaune et relâché l'accélérateur. Cela a été confirmé par la télémétrie. À environ 40 mètres de l'entrée du secteur sous drapeau jaune, le pilote de la voiture n°3 avait complètement relâché l'accélérateur."

"Le pilote de la voiture n°44 freinait et avait réduit sa vitesse à moins de 60 km/h au moment où la voiture n°3 l'a dépassé. Étant donné que la voiture n°3 effectuait un tour lancé et était en accélération à la sortie du virage 7, tandis que la voiture n°44 avait ralenti, la différence de vitesse entre les deux était importante, bien que le pilote de la voiture n°3 ait également commencé à freiner."

"Les commissaires ont estimé que le pilote de la voiture n°3 avait réagi de manière appropriée au drapeau jaune en relâchant l'accélérateur et en réduisant sa vitesse. La vitesse de la voiture n°3 à l'endroit du dépassement était inférieure d'environ 70 km/h à celle qu'elle avait atteinte lors d'un autre tour lancé au cours de la même séance."

"Le pilote de la voiture n°3 a expliqué que, pour éviter le dépassement, il aurait dû freiner très brusquement et qu'il estimait qu'une telle manœuvre aurait pu créer une situation dangereuse."

"Les commissaires ont estimé que le pilote de la voiture n°3 avait enfreint la règle relative au drapeau jaune en dépassant la voiture n°44. Toutefois, les commissaires ont estimé que ce dépassement était une conséquence malheureuse de leur important écart de vitesse et, dans ces circonstances, ont décidé de ne pas infliger de pénalité."

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