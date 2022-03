Verstappen et Red Bull prolongent jusqu'en 2028 !

Charger le lecteur audio

L'avenir de Max Verstappen en Formule 1 reste intimement lié à celui de Red Bull, plus que jamais. Le Champion du monde en titre a officiellement signé ce jeudi un nouveau contrat avec l'écurie autrichienne, prolongeant de plusieurs années un bail qui courait jusque fin 2023 et dont l'accord remontait à début 2020. Cette annonce vient confirmer les rumeurs insistantes des derniers jours.

Chercher à rejoindre une autre écurie n'a jamais paru être dans les plans du pilote néerlandais, tandis que la collaboration avec Red Bull l'a mené à la consécration la saison dernière, au terme d'un duel épique face à Lewis Hamilton. Rapidement, l'écurie de Milton Keynes avait fait de cette prolongation de contrat une priorité pour cet hiver, désormais réglée avant même que la saison 2022 ne commence.

Red Bull a convaincu Max Verstappen de rejoindre son programme junior dès 2014, alors que Mercedes s'intéressait également à lui. Il a depuis construit toute sa carrière au plus haut niveau avec le géant de la boisson énergisante. Il est ainsi devenu en 2015, chez Toro Rosso, le plus jeune pilote de l'Histoire à courir en Formule 1, alors qu'il n'était pas encore majeur, avant de rejoindre Red Bull Racing en cours de saison 2016. Il avait remporté son premier Grand Prix dès son arrivée sous ses nouvelles couleurs, à Barcelone.

Depuis, l'association entre Max Verstappen et Red Bull n'a fait que se renforcer et se matérialiser en piste par des succès. Avant de débuter sa campagne 2022, sous l'égide d'une toute nouvelle réglementation, le Champion du monde compte 20 victoires, 13 pole positions et 60 podiums en 141 Grands Prix disputés.

"Je suis vraiment heureux d'être chez Red Bull Racing, alors choisir de rester jusqu'à la saison 2028 a été une décision facile à prendre", explique Max Verstappen. "J'adore cette équipe et l'année dernière a été tout simplement incroyable. Notre objectif depuis que nous nous sommes unis en 2016 était de remporter le championnat, et nous l'avons fait, donc maintenant il s'agit de garder le numéro un sur la voiture pour longtemps."

La durée de ce nouveau contrat n'est pas anodine, puisqu'elle couvre le prochain changement de réglementation moteur, annoncé pour 2026. Red Bull serait actuellement en pourparlers avec le groupe Volkswagen et dispose ainsi d'un atout de poids dans la balance. Cette prolongation de Max Verstappen s'ajoute également à celle annoncée en décembre dernier de Christian Horner comme directeur d'équipe jusqu'en 2026.

"Le fait que Max signe avec Red Bull Racing jusque fin 2028 est une véritable déclaration d'intention", souligne Christian Horner. "Notre objectif immédiat est de conserver le titre mondial de Max, mais cet accord montre également qu'il intègre une planification à long terme. Avec le département Red Bull Powertrains qui travaille sur la nouvelle réglementation moteur pour 2026, nous voulions nous assurer d'avoir le meilleur pilote de la grille pour cette voiture."