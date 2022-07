Verstappen voit encore Red Bull à la chasse de Ferrari

Charger le lecteur audio

C'est dans une position confortable au classement des pilotes que Max Verstappen aborde le Grand Prix de France, avec 38 points d'avance sur son dauphin Charles Leclerc, 57 sur Sergio Pérez et 75 sur Carlos Sainz. De là à ce qu'il remporte aisément le championnat, il y a un pas que le Néerlandais se refuse à franchir.

Verstappen reste bien conscient du potentiel de la Ferrari F1-75, qui a signé sept pole positions mais seulement quatre victoires, quand c'est l'inverse pour Red Bull : quatre pole positions et sept victoires. Ainsi, il considère que c'est encore la Scuderia qui a l'avantage en matière de performance.

"Je pense que jusqu'à présent, il n'y a jamais vraiment eu de week-end dominateur pour nous", estime le Champion du monde en titre. "Parce qu'en général, j'avais le sentiment au début de l'année que c'était nous qui étions les chasseurs et essayions de battre Ferrari. Puis ils ont subi quelques abandons et nous en avons évidemment profité, également avec des décisions stratégiques. Dans l'ensemble, j'ai donc le sentiment que nous sommes encore un peu chasseurs."

Lorsqu'il lui est demandé s'il pense que Ferrari a la monoplace la plus rapide, Verstappen confirme : "Bien sûr, cela dépend un peu des circuits, mais dans l'ensemble, je pense qu'ils ont connu des week-ends plus dominateurs que les nôtres."

Charles Leclerc (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull)

Le pilote Red Bull ne cache pas avoir cru que la bataille pour le titre allait être compliquée pour lui lorsqu'il accusait 46 points de retard sur Leclerc après les trois premiers Grands Prix de la saison, en raison de deux abandons. Or, il en a marqué 95 de plus que le Monégasque lors des six épreuves suivantes !

"Après Melbourne, je me disais que s'il y avait une possibilité, nous pourrions peut-être avoir l'opportunité de revenir nous battre vers la fin de la saison", confie Verstappen. "Puis le retournement de situation a été vraiment rapide. Mais cela montre aussi que cela peut aller très vite dans l'autre sens, alors il faut que nous soyons toujours au niveau. Nous ne pouvons pas commettre d'erreurs."

Soulignant que le surpoids de la Red Bull RB18 continue de constituer un handicap qui "nous fait perdre du temps au tour", Verstappen ajoute que le développement demeure le nerf de la guerre.

"Il faut encore que nous apportions des évolutions à la voiture et que nous travaillions tout le temps", insiste-t-il. "Rien n'est garanti. Les gens disent que Red Bull a été très bon par le passé pour apporter des évolutions et du développement. Mais cette année, nous devons le montrer à nouveau, car si on commence à penser comme ça chaque année, alors normalement on perd du terrain, parce qu'on se croit si bon. Il faut toujours que nous montrions que nous sommes bons pour ça, et c'est ce que nous essayons de faire."

En revanche, en ce qui concerne le léger déficit de performance de Red Bull au Grand Prix d'Autriche, Verstappen se veut rassurant : "Je pense que ce n'était pas seulement lié aux pneus. Je pense que c'était aussi la manière dont nous réglons la voiture, disons – pas purement au niveau des réglages mais aussi le package de la voiture. Nous nous sommes rendu compte que ce n'était pas correct en Autriche. Alors j'espère qu'avec les choses que nous avons apprises, nous serons plus compétitifs en général."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi