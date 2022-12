Verstappen : Alléger sa F1 a "coûté cher" à Red Bull

Charger le lecteur audio

La saison du second titre mondial aura presque pris, au final, au des allures de promenade de santé pour Max Verstappen qui s'est adjugé 15 Grands Prix sur les 22 au programme, pour un sacre acquis dès le Japon, à quatre courses du but. Toutefois, le début de campagne a été bien moins glorieux avec deux abandons en trois épreuves, auxquels s'ajoutait une Red Bull RB18 annoncée nettement en surpoids par l'écurie autrichienne.

Et le travail sur ce point a beaucoup accaparé les troupes de Milton Keynes dans la première partie de l'année. "Notre problème, au début, était que nous étions fortement en surpoids, donc nous ne pouvions pas vraiment montrer le vrai potentiel de la voiture, mais avec le temps, nous nous en sommes débarrassés et la voiture a vraiment pris vie", a déclaré le Néerlandais pour RacingNews365. "Les évolutions ont aidé, mais c'est surtout la perte de poids qui nous a aidés."

La question du poids a été la plus grande problématique de Red Bull Racing une fois la fiabilité réglée, l'écurie ayant en effet plutôt été épargnée par la question du marsouinage et des rebonds. "Certaines équipes avaient un peu plus de problèmes à résoudre, alors que nous pouvions plus ou moins nous concentrer sur la réduction du poids et la performance", a-t-il ajouté.

Il tient toutefois à souligner que la surcharge pondérale n'était pas véritablement attendue à un tel niveau : "Cette réduction de poids était vraiment imprévue. D'une certaine manière, les gens résolvaient le problème du marsouinage et nous résolvions celui de notre poids, mais nous aurions probablement préféré nous concentrer encore plus sur les performances."

Et à l'ère du plafond budgétaire, que Red Bull connaît particulièrement bien pour avoir été pris par la patrouille sur son budget 2021, le travail sur les évolutions à apporter pour réduire progressivement de la poids de sa F1 s'est avéré aussi important en matière de performance que coûteux sur le plan économique. "Ça a coûté cher et c'est un problème avec le plafond budgétaire", a poursuivi Verstappen. "Vous avez déjà fait les calculs pour certaines évolutions, et soudainement vous devez vous orienter vers la réduction du poids et trouver où y procéder n'est pas le plus facile."