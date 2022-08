Verstappen était à trois tours d'une casse moteur, selon Horner

Charger le lecteur audio

L'avant-course au Grand Prix de Hongrie a été marquée par l'officialisation via les documents FIA d'un changement de plusieurs éléments moteurs sur les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez. Les deux hommes, qui s'étaient qualifiés respectivement aux dixième et onzième rangs, ont aussi bénéficié en vue de la course d'un nouveau moteur à combustion interne, d'un nouvel MGU-H, d'un nouvel MGU-K, d'un nouveau turbocompresseur et d'un nouveau jeu d'échappement.

Lire aussi : Verstappen, Pérez et Gasly changent de moteur

Le Néerlandais avait connu une alerte au moment de lancer son dernier tour en Q3, et n'avait pas pu le réaliser dans de bonnes conditions, bien que son écurie ait tenté des manipulations pour contourner les messages d'alerte. Il l'a même interrompu en rentrant directement au stand, ce qui l'a obligé à partir en fond de top 10 puisque sa première tentative avait été marquée par une grosse erreur au virage 3.

Un mal pour un bien non seulement puisque sa position de départ ne l'a pas empêché de l'emporter ce dimanche, mais aussi parce que ce problème aurait pu coûter bien plus cher à l'écurie. Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, a ainsi révélé après le Grand Prix que le bloc en question n'était qu'à quelques encablures d'une défaillance terminale qui aurait compromis les chances de son pilote.

"Nous avons changé l'unité de puissance parce qu'il y a une pièce qui a cassé sur la voiture de Max [en qualifications]", a-t-il expliqué à la presse. "Et heureusement nous sommes là ici maintenant, [mais] avec le maximum de recul, c'est une chance que cette pièce ait cassé hier, parce qu'avec 12 kilomètres de plus, elle aurait rompu lors des tours de mise en grille. Nous avons donc décidé de changer toute l'unité de puissance, plutôt que d'essayer de la réparer sur place. Et par précaution, nous avons aussi changé le moteur de Checo."

Le dirigeant britannique a toutefois précisé que les moteurs en question pourraient être réutilisables. Cela est d'autant plus important qu'en montant ces nouvelles pièces, les deux pilotes se trouvent désormais au maximum du quota utilisable pour les quatre premiers éléments cités plus haut. L'ajout ultérieur de nouvelles pièces entrainera donc automatiquement une ou plusieurs pénalités.