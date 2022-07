Verstappen victime d'un débris AlphaTauri qui a "tout détruit"

Charger le lecteur audio

Max Verstappen a limité la casse au Grand Prix de Grande-Bretagne en prenant la septième place alors que sa Red Bull était endommagée. Le Néerlandais, qui s'élançait deuxième sur la grille de départ, a brièvement mené les débats à la suite de la sortie de piste de Carlos Sainz en début de course, toutefois il a été dépassé par l'Espagnol quelques instants plus tard, lorsqu'un passage sur un débris a endommagé une partie de son fond plat.

"Je n'ai pas encore demandé combien [de temps] j'ai perdu mais j'ai parlé à Carlos et il m'a dit que j'avais perdu des pièces", a-t-il expliqué à l'arrivée. "En sautant de la voiture, j'ai regardé le plancher sur le côté gauche, la partie du dessous était complètement cassée, il n'y avait plus rien."

Ironie du sort, c'est une pièce appartenant à Red Bull qui est venue ruiner la course de Verstappen. Le pilote a en effet roulé sur un morceau d'AlphaTauri, l'écurie sœur, qui a été laissé sur la piste après le contact entre Yuki Tsunoda et Pierre Gasly.

Compte tenu de la soudaine perte de performance de sa voiture, Verstappen a supposé à tort qu'il avait crevé, ce qui a mené à un arrêt improvisé. Le changement de pneus n'a pas mis fin au supplice du pilote, qui a dû composer avec une voiture au comportement difficile jusqu'au drapeau à damier.

"Lorsque j'ai pris la tête après que Carlos a fait une erreur, il y avait un morceau de carbone au virage 5 et je n'ai pas pu virer à gauche ou à droite donc j'ai essayé de rouler dessus pile au milieu mais au lieu de ça, il est passé sous mon plancher et a tout détruit. J'avais l'impression d'avoir une crevaison parce que d'un coup je n'avais plus d'équilibre et la voiture gigotait beaucoup. Donc on a décidé de s'arrêter et même après ça, la voiture était difficile à piloter", a-t-il ajouté.

"Le plus dur ensuite a été de trouver un bon équilibre aérodynamique pour aider l'aileron avant, parce qu'il y avait une grosse perte de la charge à l'arrière principalement, mais en faisant ça on obtient une surcharge donc ce n'était pas génial sur les pneus durs. En fin de compte, je pense que la septième place est un bon résultat avec les dégâts que j'avais."

Verstappen n'a inscrit que six points ce week-end, son score le plus faible de l'année (en omettant ses abandons à Bahreïn et en Australie), toutefois ses adversaires directs au championnat ont tous été devancés par Carlos Sainz, qui s'est chargé d'empocher les 25 points de la victoire.

Rien ne bouge au classement général donc, Verstappen conserve la tête, bien que son avance se soit érodée. "Je ne regarde pas vraiment [le classement]. J'ai simplement essayé de marquer le plus de points possibles avec les dégâts que j'avais, et j'espère avoir un peu plus de chance le week-end prochain", a-t-il conclu.