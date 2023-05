Verstappen victime du drapeau rouge : "Rien ne sert d'être super énervé"

Max, racontez-nous cette Q3…

Bien sûr, c'est malheureux. Mais tout d'abord, évidemment, nous n'avons pas fait de tour. Et c'est ma faute. Mais c'était extrêmement délicat. J'étais un peu hors trajectoire entre les virages 6 et 7, j'ai senti un peu de sous-virage, et je n'ai simplement pas pu revenir sur la trajectoire. J'ai donc avorté mon tour. Puis il faut évidemment un peu de chance, espérer qu'il n'y aura pas de drapeau rouge. Mais bien sûr, c'est quand on essaie de se dire ça que ça arrive.

C'est un peu contrariant. Nous avons été vraiment rapides tout le week-end, mon tour de Q2 était même suffisamment rapide pour la pole en Q3. J'imagine que cela montre déjà que nous avons une voiture très rapide. Mais il faut concrétiser, et quand ça comptait, nous ne l'avons pas fait. C'est un peu frustrant pour ma part.

Aviez-vous suffisamment de carburant pour faire un autre tour après avoir avorté votre première tentative ?

Nous aurions pu, avec le recul. Nous aurions aussi pu sortir un peu plus tôt. Mais vous savez, en fin de compte, j'ai fait une erreur. Nous ne prévoyons évidemment pas que je fasse une erreur. Alors on se dit qu'on va y aller un peu tôt, histoire d'avoir un run propre. Je restais loin devant les quelques voitures en piste. Mais on ne prévoit pas qu'une voiture sorte de la piste immédiatement. C'est un circuit urbain, ces choses-là arrivent.

En étant réaliste, quel peut-être votre objectif en course ?

Au moins la deuxième place.

La rapidité de la voiture est-elle la raison pour laquelle vous paraissez assez détendu ? On vous a vu plus agacé de vous qualifier deuxième ou troisième…

Je suis quand même fâché contre moi-même, mais je sais aussi que demain est un autre jour et que beaucoup de choses peuvent arriver. Certes, ce n'est pas idéal, mais rien ne sert d'être super énervé ou contrarié à cause de ça. Mais on en tire des leçons, pour faire mieux la prochaine fois.

Le championnat reste long, il faut surmonter ces journées difficiles.

Ce n'est pas une super journée, je sais que le championnat ne va pas se gagner demain, et j'ai déjà été dans cette position : il y a parfois quelques revers, mais ce n'est pas forcément le cas pendant le reste de l'année. Tout ne peut pas être parfait, même si on souhaite que ça le soit. L'année dernière a mal commencé, mais il faut quand même réussir quelques trucs soi-même. Aujourd'hui, ça n'était pas parfait.