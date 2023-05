Qualifs - Pérez en pole, Verstappen et Leclerc à la faute

Q1 - Mercedes se fait peur, Stroll se fait sortir

Sur sa lancée des EL2 et EL3, Max Verstappen a donné le ton avec un chrono de 1'28"424, toutefois éloigné de sa référence du week-end jusqu'à présent. Sergio Pérez a fait mieux en 1'28"306, Charles Leclerc s'intercalant entre les Red Bull. Fernando Alonso était quatrième devant Kevin Magnussen, alors que Lance Stroll a conclu son premier run au 12e rang. Premier run à l'issue duquel les Mercedes étaient... 18e et 20e ! Bon dernier, Lewis Hamilton a notamment touché le mur en étant surpris par la Haas de Kevin Magnussen au ralenti devant lui. Les commissaires vont enquêter sur cet incident après la séance.

Tandis que son coéquipier rentrait au stand pour changer d'aileron avant, George Russell a pris la huitième place. Leclerc, lui, est le premier à avoir tourné en 1'27 : 1'27"895. Les Red Bull ont toutefois fait mieux, avec Verstappen en 1'27"363.

Hamilton s'est hissé dans le top 10 à son tour, et à cinq minutes du drapeau à damier, ce sont Logan Sargeant, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Lando Norris et Nyck de Vries qui étaient dans la zone rouge... sur laquelle les Mercedes avaient à peine une demi-seconde de marge. Elles se sont d'ailleurs retrouvées hors du top 15 avant de lancer leur ultime tentative, dans laquelle elles sont parvenues à se sauver, tout comme la Williams d'Albon et l'AlphaTauri de De Vries... aux dépens de Tsunoda et surtout de l'Aston Martin de Stroll !

Éliminés en Q1 : Norris, Tsunoda, Stroll, Piastri, Sargeant

Q2 - Hamilton éliminé

Verstappen a frappé fort dès le début de la Q2 : 1'27"110. Le Néerlandais devançait de deux dixièmes son coéquipier Pérez et de quatre dixièmes l'Aston Martin d'Alonso, suivie par les Alpine, les Haas... et les Mercedes. Sainz et Leclerc se sont ensuite hissés aux deuxième et cinquième rangs, reléguant les Flèches d'Argent hors du top 10 aux côtés des Alfa Romeo et de l'AlphaTauri de De Vries. Albon occupait une superbe septième place au volant de sa Williams.

Leclerc ne s'est pas laissé décontenancer et a signé cette fois le premier tour en 1'26, avec un temps de 1'26"964. Pendant ce temps, Valtteri Bottas et Russell s'extirpaient de la zone rouge... mais par Hamilton, qui s'est plaint de la tardiveté de son run. Albon, 11e, n'a pas créé l'exploit.

Éliminés en Q2 : Albon, Hülkenberg, Hamilton, Zhou, De Vries

Q3 - Leclerc met un terme prématuré à la séance

Au début de la Q3, coup de théâtre : Verstappen a fait plusieurs travers au volant de sa Red Bull et a avorté sa première tentative, rentrant directement au stand. Pérez a établi la référence en 1'26"841, devançant Alonso de quatre dixièmes et Sainz d'une demi-seconde. Le reste du peloton était relégué à près d'une seconde... avec Magnussen au quatrième rang ! Le pilote Haas avait moins d'un dixième d'avance sur Gasly, Russell et Leclerc, ce dernier ayant également commis une erreur dans son tour.

Verstappen avait à cœur de se racheter, mais le dernier run n'a pas eu lieu : Leclerc a perdu le contrôle de sa Ferrari à haute vitesse dans le virage 7 et a percuté le mur. Le drapeau rouge a été agité à 96 secondes de la fin de la séance, qui n'a pas été relancée, ce qui a entériné la pole position de Pérez... et la neuvième place de Verstappen.

