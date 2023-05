EL3 - Verstappen annonce la couleur avant les qualifs

Comme souvent en Essais Libres 3, la séance a débuté par des runs en pneus tendres et avec peu de carburant sur la piste du Grand Prix de Miami. Max Verstappen a signé un 1'28"963 dans sa première tentative, à une seconde de la référence qu'il avait fixée la veille (1'27"930)... avant de la trouver, cette seconde : 1'27"969. Charles Leclerc et Sergio Pérez étaient relégués à près de sept dixièmes, le reste du plateau à plus d'une seconde.

Carlos Sainz Jr a signé un 1'28"125 peu avant la mi-séance, mais Verstappen a ensuite réalisé un nouveau record du circuit en 1'27"669, avant d'enfoncer le clou en 1'27"595 puis 1'27"535. Il a fallu attendre les derniers instants de la séance pour que le chrono de Sainz susmentionné soit battu, Leclerc se rapprochant à quatre dixièmes de Verstappen, Pérez à une demi-seconde.

À la surprise générale, ce sont Esteban Ocon, Pierre Gasly, Valtteri Bottas et Nico Hülkenberg qui complétaient le top 8 à moins d'une seconde du meilleur temps, représentant Alpine, Alfa Romeo et Haas. Alexander Albon n'était pas loin derrière pour Williams.

Les Aston Martin et les Mercedes étaient distancées, et s'il est trop tôt pour en tirer des conclusions, le scénario de cette séance n'augure rien de bon pour les Flèches d'Argent. Lewis Hamilton s'est fait remarquer par plusieurs blocages de roue et a mentionné des vibrations dans ses pneus avant. La situation paraissait même pire pour George Russell, qui a déploré "de nombreuses vibrations dans la colonne de direction à vitesse élevée" mais aussi des rebonds dans le virage 2 !

De nombreuses sorties de piste ont été remarquées lors de cette séance, mais les pilotes concernés s'en sont tous tirés sans dégâts dans les échappatoires asphaltées.

Grand Prix de Miami - Essais Libres 3