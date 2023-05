Hamilton a "l'impression de piloter la même voiture" qu'en 2022

Après un doublé qui, on le sait, était en grande partie dû à l'amélioration constante de la piste et aux chronos tardifs réalisés par George Russell et Lewis Hamilton, Mercedes a tout de même subi un revers inquiétant lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Miami. Le septuple Champion du monde peine pour le moment à expliquer un tel écart de performance à quelques heures d'intervalle seulement. Vendredi soir, il émergeait à près d'une seconde du chrono référence fixé par Max Verstappen, se classant 7e et son coéquipier 15e.

"On n'est pas particulièrement rapides, et c'est difficile en piste", déplore Lewis Hamilton. "On essaie beaucoup de choses différentes. En EL1 ça paraissait plutôt bien, mais quand on arrive en EL2 et que l'on voit le vrai rythme, c'est comme un coup de poing dans le ventre. C'est parfois un peu difficile à encaisser, mais on va continuer à travailler, on va se ressaisir et essayer de voir si l'on peut faire des changements de réglages pour que la voiture soit idéale."

On a désespérément besoin de ces évolutions, c'est certain. Lewis Hamilton

Alors que le Grand Prix d'Australie avait délivré des promesses intéressantes, Mercedes a davantage peiné la semaine dernière à Bakou et la tendance se confirme pour le moment en Floride. Malgré les progrès évidents, Lewis Hamilton estime tout simplement que le compte n'y est pas vraiment plus que l'an dernier avec la monoplace de Brackley.

"À Melbourne, c'était le jour et la nuit, et c'était beaucoup plus sympa de piloter là-bas", constate l'Anglais. "À Bakou, les sensations étaient meilleures qu'ici, donc c'est peut-être la chaleur, ou peut-être simplement l'équilibre que l'on a en ce moment. Je vais rester optimiste et garder l'espoir que l'on puisse placer la voiture dans une meilleure position, et peut-être faire quelques pas en avant. Mais mis à part les rebonds énormes que l'on avait l'an dernier, on a l'impression de piloter à peu près la même voiture. C'est ce qui est le plus difficile."

Plus que les petits progrès qui peuvent être réalisés au cours du week-end à Miami, Lewis Hamilton attend beaucoup des évolutions à venir sur la W14, et qui devraient commencer à faire leur apparition à partir du prochain Grand Prix, dans deux semaines à Imola.

"J'essaie de rester positif, et on travaille aussi aussi dur que possible", répète-t-il. "C'est juste que l'on a désespérément besoin de ces évolutions, c'est certain. On doit juste garder la tête dans le guidon une course de plus, et on espère que l'on se lancera sur un nouveau chemin lors du prochain Grand Prix."