EL2 - Verstappen prend les devants, Leclerc dans le mur

Est-ce le retour à la normale ? S'il n'était même pas dans le top 3 des Essais Libres 1 du Grand Prix de Miami, Max Verstappen a nettement signé le meilleur temps de la seconde séance du jour en Floride.

Il a d'ailleurs suffi de quelques minutes à Verstappen pour se hisser au niveau de la référence établie par George Russell en EL1, avec un temps de 1'30"146, mais Charles Leclerc allait faire bien mieux, auteur d'un 1'29"497 au volant de sa Ferrari équipée d'une boîte de vitesses neuve et de pneus mediums. Les Red Bull allaient s'en rapprocher, avec Verstappen à un dixième et Sergio Pérez à deux, avant que le Néerlandais ne prenne les devants en 1'29"380.

La priorité a ensuite été donnée aux gommes tendres, Lando Norris ayant fixé un chrono de 1'28"741 déjà plus rapide que le record du circuit fixé l'an passé (avec un asphalte différent), et qui est resté le tour le plus véloce jusqu'au premier assaut de Verstappen en 1'28"255, peu avant la mi-séance. Le pilote Red Bull a enfoncé le clou en 1'27"930, et personne n'allait se rapprocher de lui davantage que Carlos Sainz, à près de quatre dixièmes. Leclerc et Pérez étaient juste derrière.

En revanche, Aston Martin était relégué à plus de sept dixièmes avec Fernando Alonso, McLaren à huit dixièmes grâce à Lando Norris, Mercedes à neuf dixièmes par l'intermédiaire de Lewis Hamilton. Le top 10 était complété par Lance Stroll, Esteban Ocon et Alexander Albon, alors que toutes les écuries étaient à moins de 1"3 du meilleur temps, à l'exception d'AlphaTauri.

Le drapeau rouge a été agité à une dizaine de minutes de la fin de la séance lorsque Charles Leclerc a perdu le contrôle de sa SF-23 dans le virage 7 et tiré tout droit dans le Tecpro. Plus de peur que de mal pour le pilote Ferrari. Plus tôt dans la séance, Kevin Magnussen s'était fait remarquer par un 180° dans l'enchaînement des virages 14-15 ; le Danois a frôlé le mur mais n'a miraculeusement pas endommagé sa Haas.

Grand Prix de Miami - Essais Libres 2