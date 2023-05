Pérez : "Je n'ai pas très bien piloté aujourd'hui"

Les pilotes Red Bull ont connu des fortunes diverses lors des essais libres du Grand Prix de Miami. Pour Max Verstappen, la journée s'est relativement bien passée, avec la quatrième place des EL1 et le meilleur temps des EL2, séance lors de laquelle le Néerlandais jouissait de quatre dixièmes d'avance sur la concurrence.

En revanche, Sergio Pérez a connu davantage de difficultés. Le Mexicain n'était que onzième de la première séance, avec près d'une seconde et demie de retard sur le meilleur temps dont une seconde sur son coéquipier, tandis qu'en EL2, son déficit sur Verstappen était de cinq dixièmes. Pérez est toutefois prompt à faire son mea culpa.

"Je n'ai pas vécu le meilleur vendredi qui soit, mais mon tour était de surcroît très mauvais, j'ai fait un blocage de roue au dernier virage", explique le spécialiste des circuits urbains. "Je peux faire largement mieux avec mon pilotage, car je n'ai pas très bien piloté aujourd'hui. Si j'arrive à améliorer mon pilotage et à être un peu plus à l'aise, ça devrait aller."

Avec le nouvel asphalte posé sur la piste de Miami, les conditions n'ont manifestement pas aidé le vétéran à exploiter sa Red Bull : "Les conditions sont très mauvaises, l'adhérence était très faible – en particulier en EL1. On aurait dit des conditions de pneus intermédiaires. Nous avons testé quelques trucs au niveau de l'équilibre mécanique, je crois que nous avons pas mal appris. Dans le long relais, je ne crois pas que nous soyons parvenus à avoir une lecture de la situation, en raison du peu de tours que nous avons fait. Mais globalement, je pense que nous avons un bon rythme."

Max Verstappen (Red Bull)

En parallèle, c'est un Verstappen serein qui s'est présenté à la presse ce vendredi soir. "C'était une bonne journée", se satisfait le double Champion du monde. "Au début, il s'agissait de s'habituer à la piste avec le nouvel asphalte, c'est monté en puissance au fil de la journée. Je me suis toujours senti bien dans la voiture, et nous avions un bon équilibre." Et pas seulement dans les simulations de qualifications : "À chaque fois que nous étions en piste avec beaucoup de carburant, nous avions également un bon équilibre."

Verstappen fait toutefois le même constat que Pérez sur le nouvel asphalte de la piste : "C'est quand même glissant hors de la trajectoire. Sur la trajectoire, ça va, mais dès qu'on en sort un petit peu, il y a beaucoup moins d'adhérence. C'est pareil pour tout le monde. Le plus important est que la voiture avait un bon équilibre aujourd'hui pour commencer, alors j'étais content."

Il n'y a désormais plus qu'à peaufiner la RB19 pour concrétiser sur le reste du week-end et signer une éventuelle sixième victoire consécutive pour Red Bull. "Il reste quelques petites choses que nous voulons étudier. On a envie d'être rapide dans tous les virages, mais ce n'est pas toujours possible ! Il faut aussi voir ce que va faire la météo", conclut Verstappen. Un faible risque d'averse existe pour la course de dimanche.