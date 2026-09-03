En début de saison, Cadillac a fait évoluer sa monoplace de manière significative afin de prendre ses distances avec Aston Martin, en difficulté, devançant régulièrement l'équipe de Silverstone pour éviter la dernière place sur la grille. Une progression qui s'est récemment interrompue, alors qu'Aston Martin a repris du poil de la bête.

Sergio Pérez estime que Cadillac peut faire mieux. Interrogé dans le podcast Beyond the Grid, il a estimé qu'une nouvelle écurie comme celle de General Motors devait progresser constamment, regrettant de voir ses performances stagner depuis quelques courses.

"Sur tous les plans, je pense que les derniers Grands Prix ont été décevants", confie le Mexicain. "Il y a beaucoup de déception parce que nous n'avons pas développé la voiture. Nous ne nous sommes pas améliorés. Nous sommes une nouvelle équipe, et c'est ce que nous devrions faire, tout le temps."

"J'ai donc eu le sentiment qu'il y avait eu une sorte de stagnation lors des dernières courses. C'est pourquoi, oui, nous avons dû revoir les choses, la manière dont nous faisions tout cela. Évidemment, en tant que nouvelle écurie, nous apprenons constamment énormément de choses."

Alors que Graeme Lowdon a été débarqué en plein été au profit de Marcin Budkowski, désormais aux commandes de l'écurie américaine, Sergio Pérez ne veut pas non plus dresser un tableau plus alarmiste qu'il ne devrait l'être.

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"Je ne pense pas que nous nous soyons améliorés autant que nous l'espérions. Je ne sais pas, [on a trouvé] une seconde ? Mais nous en espérions probablement deux", chiffre-t-il. "Le plus important, c'est que nous comprenions et que nous examinions nos processus : pourquoi cette seconde n'est-elle pas arrivée ? Pourquoi ne nous sommes-nous pas améliorés dans tous ces domaines différents ? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose."

"En tant que nouvelle équipe, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et je peux voir que si nous améliorons notre charge aéro, notre comportement en matière de hauteur de caisse, beaucoup de choses, tout à coup, nous ne sommes pas si loin. Nous sommes à l'arrière, mais une demi-seconde, voire une seconde, ça va complètement changer notre situation à ce stade. Et je pense que pour nous, en tant que nouvelle équipe, c'est possible."

Pérez est "plus qu'un pilote" chez Cadillac

Sergio Pérez veut participer à la construction de Cadillac. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Premier pilote recruté par Cadillac, et aligné aux côtés de Valtteri Bottas, Sergio Pérez s'inscrit dans le très long terme avec l'écurie qui lui a permis de revenir en Formule 1 après son éviction de Red Bull. À 36 ans, il estime avoir "peut-être encore trois ans" devant lui.

"Je sens vraiment que c'est un projet", souligne-t-il. "Et je sens vraiment que je fais partie de ce projet, de cette nouvelle ère, de la construction de quelque chose à partir de zéro. Bien sûr, je veux gagner des titres et me battre devant. Mais si je n'ai pas cette possibilité, alors je pense que Cadillac est quelque chose qui me motive énormément."

"C'est comme construire une équipe à partir de zéro et commencer, en gros, depuis la dernière place pour voir jusqu'où nous pouvons aller ensemble. Je sens qu'ici je suis bien plus qu'un pilote. En même temps, ils m'écoutent beaucoup sur différents sujets, sur le développement et tout ça. Peu de pilotes peuvent vivre cela au cours de leur carrière, et c'est la première fois que ça m'arrive."

C'est vraiment difficile pour un pilote de réaliser que ça suffit, que tu n'es plus aussi compétitif que tu le voudrais et qu'il faut arrêter.

Pour celui qui compte six victoires en Formule 1, le principal indicateur qui lui permettra de savoir quand raccrocher est clairement identifié : la volonté.

"Je pense qu'il y a un certain âge où l'on commence à décliner", avance-t-il. "Je pense que c'est le moteur que l'on a à l'intérieur. C'est la volonté, et on le voit de l'extérieur, quand on n'est pas dans la voiture, à quel point on pense à ses ingénieurs, à sa voiture."

"Quand on part du circuit et qu'on commence à y penser de moins en moins, c'est le premier signal d'alarme, je dirais. Parce que quand on est jeune, tout ce à quoi on pense, c'est ce qui va arriver ensuite, comment on va mieux piloter, quelles techniques différentes on peut utiliser, etc. Mais en vieillissant, certains pilotes sont différents."

"Pour certains, cela arrive à la fin de la vingtaine, au milieu de la trentaine, au milieu de la quarantaine, et pour d'autres, on pourrait voir Fernando [Alonso] jusqu'à ses 60 ans ! Il pilote toujours à un très haut niveau. Mais je pense que Fernando est différent. Il a toujours ce moteur à l'intérieur. On peut le voir chaque fois qu'une opportunité se présente, chaque fois qu'il y a quelque chose dont il peut tirer profit, il l'a toujours. Mais tout le monde est différent."

VIDÉO - Le week-end de Cadillac à Zandvoort

"Je ne pense pas qu'il y ait un chiffre, qu'il y ait un âge. Même si la Formule 1 est très physique et très exigeante, l'entraînement n'est pas une limitation comme dans d'autres sports, comme le football ou le tennis. Ici, je pense que c'est davantage le cerveau ou la vision.

"Je pense qu'en même temps, c'est vraiment difficile pour un pilote de réaliser que ça suffit, que tu n'es plus aussi compétitif que tu le voudrais ou que tu le souhaites, et qu'il faut arrêter. Et je pense que prendre cette décision en tant que pilote n'est pas si facile. Mais au bout du compte, il faut être très honnête avec soi-même et reconnaissant envers cet enfant qui a tout commencé, et il faut être capable de dire : c'est le moment de faire autre chose."

"C'est difficile de vous donner un chiffre. Évidemment, il ne m'en reste pas beaucoup. Disons, peut-être encore trois ans. Je veux voir ce projet progresser. Je pense que cela demande un peu plus de temps. Mais oui, je respecte énormément ce que Fernando a fait dans ce sport et la motivation qu'il a. Mais pour moi, ce ne sera pas aussi long parce que je veux faire d'autres choses en dehors de la Formule 1."

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