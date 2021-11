Pour Verstappen, la victoire s'est jouée au départ

S'il ne s'élançait que de la deuxième ligne de la grille de départ au Grand Prix de Mexico, Max Verstappen a réalisé une prestation irréprochable ce dimanche. Certes, il n'a pas pris le meilleur envol à l'extinction des feux, mais l'aspiration lui a permis de se porter à la hauteur des Mercedes dans la première ligne droite, et il a freiné bien plus tard quand le virage 1 est arrivé, s'emparant aisément de la tête de la course.

"C'était sympa à trois de front, et il s'agissait uniquement d'essayer de freiner aussi tard que possible", commente Verstappen. "J'ai maintenu la voiture sur la piste et je suis passé de la troisième à la première place. C'est ce qui a permis ma victoire, car j'ai pu simplement me concentrer sur moi-même par la suite. Et la voiture avait un rythme incroyable, alors j'ai pu faire mon truc à moi."

Son truc à lui, il l'a fait : le pilote Red Bull a creusé un écart de plusieurs secondes sur Hamilton en quelques tours seulement et n'a plus été menacé, ne cédant la tête de la course qu'à la faveur des changements de pneus, au profit de son coéquipier Sergio Pérez. Ce dernier a donc eu le plaisir de mener devant un public acquis à sa cause, et sa gestion des gommes lui a permis de prolonger son premier relais, mais il n'est pas parvenu à prendre l'avantage sur Lewis Hamilton en fin de course pour autant.

"Incroyable, vraiment", sourit Pérez, qui est tout de même monté sur la troisième marche du podium. "Je voulais plus aujourd'hui, je voulais obtenir un doublé pour l'équipe. C'était très serré, mais je n'ai pas eu la moindre opportunité de doubler. J'y ai mis tout mon cœur."

Grâce à cette victoire, Verstappen a désormais 19 points d'avance sur Hamilton au championnat à quatre Grands Prix du but. Commence-t-il à penser au titre mondial ? "Le chemin reste long", tempère le Néerlandais. "Bien sûr, ça se présente bien, mais cela peut aussi se retourner très vite. Mais j'attends le Brésil avec impatience. J'y ai aussi de très bons souvenirs." Verstappen a remporté la dernière course en date à São Paulo, en 2019.