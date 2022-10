Verstappen s'est vu champion dès le GP de France

Charger le lecteur audio

Max Verstappen a coiffé à Suzuka sa deuxième couronne mondiale, au terme d'un Grand Prix du Japon écourté, à quatre manches de la fin de la saison. Il ne faisait aucun doute depuis plusieurs semaines que le Néerlandais serait sacré, restait à savoir quand.

Il faut dire que si la saison a plutôt mal commencé, avec deux abandons en trois Grands Prix, la suite a été bien plus impressionnante. Au total, Verstappen compte jusqu'ici 12 victoires dans la saison et a surtout nettement mais irrémédiablement inversé la tendance aux points, lui qui accusait un retard de 46 unités sur Charles Leclerc au soir de Melbourne.

Il a ensuite pris les commandes du championnat en Espagne avant de creuser l'écart jusqu'à compter 38 points d'avance en Autriche, soit à la moitié de la campagne. Mais c'est lors de l'épreuve suivante, le Grand Prix de France couru au Paul Ricard, que Verstappen a eu le sentiment que les choses étaient définitivement bien engagées. Alors qu'il menait l'épreuve, Leclerc est sorti de piste et a abandonné. Verstappen s'est finalement imposé, portant d'un coup son avantage à 63 unités.

S'il a expliqué avoir connu "quelques moments" lors desquels il avait jugé disposer d'une bonne opportunité de devenir double Champion du monde, Verstappen a ensuite lancé : "Le moment où je me suis dit que désormais nous allions gagner, je crois que c'était après le Paul Ricard, où l'avance a pas mal augmenté. Nous avions une voiture assez compétitive, je savais que ça allait être assez serré lors des courses qui allaient suivre, mais je me suis dit, c'est une avance que nous ne pouvons plus perdre."

Max Verstappen franchissant la ligne d'arrivée du GP de France 2022

Avec ce succès au Castellet, le pilote de la Red Bull RB18 démarrait une série de cinq victoires consécutives dans un moment de la saison où Ferrari ne parvenait plus à suivre le rythme de ses rivaux. Durant cette série, Verstappen a notamment remporté le GP de Hongrie en partant dixième et le GP de Belgique après s'être élancé 14e.

Spa constitue d'ailleurs pour lui le moment fort de son effort vers le titre : "C'était juste de la domination totale. Ce genre de week-end, ça arrive très rarement de cette manière. Et surtout quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai commencé à réfléchir un peu à ce week-end. Vous réalisez que c'était, oui, assez fou et assez spécial."

Le deuxième [titre] est probablement encore plus beau Max Verstappen

Des remontées vers la victoire qui sont intervenues dans le cadre d'une nouvelle réglementation technique censée favoriser les luttes en piste en permettant aux F1 de mieux se suivre. Et pour le #33, il est clair que cela a grandement joué : "L'année dernière, tout dépendait vraiment des qualifications, et c'est comme ça que l'on gagne une course normalement."

"Maintenant, même avec quelques pénalités de moteur, on revenait à l'avant. Ça a vraiment été une année agréable, et bien sûr, une saison très spéciale qui sera je crois très difficile, à l'avenir, à égaler pour moi-même. C'est pourquoi je pense que nous devons vraiment la savourer et en profiter. Nous en profitions déjà. Probablement que maintenant nous pouvons en profiter un peu plus."

Globalement, Verstappen porte sur sa saison 2022 et son second titre un regard différent du premier, en ce qu'il récompense (avec le probable futur titre constructeurs de Red Bull) une saison pleinement maîtrisée pour lui et son écurie : "Je pense que le premier est toujours un peu plus émouvant. Mais le deuxième est probablement encore plus beau."

"La saison que nous avons eue avec les victoires et juste les superbes courses et le travail d'équipe, les doublés que nous avons obtenus et bien sûr, nous sommes en tête chez les constructeurs, donc nous voulons vraiment nous concentrer là-dessus aussi, pour essayer d'assurer cela. Ça a donc été une année assez spéciale. C'est quelque chose dont il faut vraiment se souvenir, parce que ce genre d'années, on ne les a pas très souvent."