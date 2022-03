Vettel déplore le besoin de porter un casque contre la guerre

Charger le lecteur audio

Ces dernières années, Sebastian Vettel a fait entendre sa voix face à des questions environnementales et sociales, utilisant souvent son casque pour s'exprimer. Ainsi, après que les pilotes se sont réunis à Bahreïn pour passer un message contre la guerre en Ukraine, le quadruple Champion du monde a porté pendant les trois journées d'essais un casque spécial, affichant le drapeau ukrainien et deux symboles de la paix : une colombe tenant une branche d'olivier et les paroles de la chanson Imagine de John Lennon.

"J'aurais souhaité ne pas devoir utiliser ce design parce qu'il n'y avait pas besoin", a indiqué Vettel samedi à Bahreïn. "C'est un signe fort pour afficher mon soutien, tout simplement. Tous les pilotes se sont réunis mercredi et nous avons profité de cette occasion pour montrer que nous étions unis et pour prendre position. Ce qui se passe est horrible. C'est un cauchemar et nous n'avons pas l'air de nous réveiller, c'est donc pourquoi j'ai décidé de prendre cette route avec un casque assez simple mais efficace."

Le casque de Sebastian Vettel, Aston Martin

Le pilote Aston Martin a toutefois été contraint de modifier le design de son casque. Celui-ci incluait initialement de nombreux drapeaux mais une polémique a éclaté lorsqu'il a été remarqué que les drapeaux de régions non reconnues, comme la République turque de Chypre du Nord, apparaissaient également. Jens Munser Designs, à l'origine de ce casque, a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, précisant que l'image stock utilisée n'avait pas été vérifiée.

"En bas [du casque], il y avait la possibilité d'avoir tous les drapeaux du monde, comme un petit symbole", a commenté Vettel. "Je n'ai pas vérifié tous les drapeaux mais, apparemment, il y avait quelques problèmes. J'ai enlevé ce petit sticker parce que certaines personnes se sont énervées, ce qui allait à l'encontre du message. Le message, c'est que le monde entier devrait être uni, et je pense qu'il est uni pour combattre la guerre. Nous avons grandi en temps de paix et je pense que nous apprécions beaucoup la paix. C'est comme un cauchemar, un choc, de voir les images et de voir ce qui se passe aux informations."