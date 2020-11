Vettel juge "embarrassante" la règle sur le tour de retard en F1

Voilà plusieurs années qu'en cas de neutralisation d'un Grand Prix de Formule 1 par la voiture de sécurité, les pilotes à un tour (ou plus) peuvent reprendre ce tour de retard dans les derniers instants de la neutralisation, afin de permettre aux leaders de se battre sans être séparés par des retardataires et de ne pas créer d'injustice entre des concurrents qui pourraient recoller au leader et d'autres qui seraient coincés à un tour.

La procédure fait toutefois l'objet de débats depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, où Lance Stroll, quasiment à pleine vitesse, est passé très près de commissaires qui évacuaient la monoplace de George Russell, à l'entrée d'Acque Minerali. Le directeur de course Michael Masi confirme justement que la FIA s'est penchée sur le sujet.

"Nous avons effectué des changements de procédure qui ont fait l'objet de discussions avec les team managers et les pilotes lors des réunions respectives de jeudi et vendredi soir, changements auxquels les deux groupes ont apporté leur soutien total", indique Masi. "Il y a des éléments de procédure qui ont changé concernant les suggestions de ce qui pourra et ne pourra pas être fait à l'avenir, pour 2021 et au-delà."

"C'est un sujet qui est au programme du comité sportif, groupe qui représente la FIA, la F1 et tous les team managers. Nous en discuterons dans la globalité et verrons quels sont les points positifs et négatifs ainsi que les conséquences imprévues, car nous nous sommes rendu compte au fil des années que dès qu'il y a une réaction hâtive au niveau réglementaire, cela a généralement une conséquence inattendue. Ce groupe va collectivement en discuter et étudier toutes les permutations."

Directeur de l'Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA), Sebastian Vettel a pour sa part un avis bien tranché sur la question. Selon lui, la solution est simple : "Je pense que la raison pour laquelle nous reprenons notre tour de retard sur la piste est parce que nous ne parvenons pas à concevoir un logiciel qui nous 'réinitialise'. Nous devons donc faire ce tour supplémentaire, ce qui paraît assez embarrassant, mais j'estime que c'est la vérité. J'imagine qu'à l'avenir, nous devrions probablement consacrer des efforts au logiciel pour que les voitures à un tour ne soient pas obligées de reprendre leur tour de retard sur la piste mais qu'on leur ajoute un tour à l'écran et qu'on les remette dans leur position réelle. Je pense que ce serait la solution."

"Bien sûr, une conséquence qu'il y a eu par le passé, c'étaient des pilotes qui tentaient de rattraper le peloton, et dans d'autres catégories, qui avaient des accidents. Cela ne peut être sécuritaire d'avoir un accident pendant une neutralisation. De plus, comme on l'a vu à Imola, il y avait des commissaires qui nous rendaient service, qui évacuaient la voiture échouée à cet endroit, qui nettoyaient la piste. Je pense que ces deux facteurs ne sont pas compatibles, et que nous devrions juste nous concentrer sur la solution, que j'estime être purement liée au logiciel. Et vu que nous sommes en 2020, je pense que ce devrait être faisable."

Un porte-parole de la FIA a confirmé à Motorsport.com que le système de chronométrage n'avait pas la capacité de donner à un pilote un tour qu'il n'a pas parcouru mais a souligné que cette fonctionnalité n'avait jamais été demandée. Michael Masi, quant à lui, tient à évaluer tous les tenants et aboutissants d'une telle décision avant de trancher.

"Je crois savoir que cela a été envisagé il y a de nombreuses années quand la règle a été ajoutée", indique l'Australien. "On m'a dit qu'à l'époque, les équipes n'y étaient en réalité pas favorable. On parle d'une dégradation de pneus différente, d'une charge en carburant différente, d'autres conséquences du fait de le faire simplement via un changement sur le logiciel : il faut voir quel serait le désavantage global, côté sportif."

Propos recueillis par Luke Smith et Adam Cooper

