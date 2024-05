Vettel voulait "finir le travail" de Senna avec le drapeau autrichien

Trente ans après la disparition de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna, l'une des anecdotes les plus fameuses sur ce tragique week-end était que le Brésilien avait prévu de rendre hommage à son homologue en emportant avec lui un drapeau autrichien qu'il comptait a priori de brandir dans le tour d'honneur de l'épreuve d'Imola. Le destin a voulu que Senna perde à son tour la vie, le lendemain du décès de Ratzenberger. Ce drapeau avait été découvert par un commissaire examinant l'épave de la FW16.

Avec l'accord de la famille Senna, Sebastian Vettel a organisé un hommage aux deux hommes lors de l'avant-course du Grand Prix d'Émilie-Romagne 2024, où le quadruple Champion du monde allemand a roulé au volant de la McLaren MP4/8, qui a permis à Senna de remporter ses derniers succès en F1.

Durant de roulage, Vettel a brandi deux drapeaux : celui du Brésil et celui de l'Autriche. Une façon, pour lui, de rendre hommage aux succès de Senna et de réaliser ce que le triple Champion n'a jamais eu l'opportunité de faire en ce funeste 1er mai 1994. "Bien sûr, le drapeau brésilien, c'était évident, parce que c'était quelque chose qu'il avait l'habitude de faire après les courses"

"Mais je connais l'histoire [du drapeau autrichien que Senna avait préparé]. J'ai réfléchi à la question de savoir si c'était la bonne chose à faire pour essayer de terminer le travail. Je ne pense pas qu'il sera jamais terminé, il ne s'agit pas de finir, mais d'essayer de faire en sorte que les gens s'en souviennent. C'était très spécial quand j'ai sorti le [premier] drapeau et très spécial quand j'ai sorti les deux drapeaux. C'était un week-end très spécial et très significatif pour moi."

Sebastian Vettel au volant de la McLaren MP4/8 d'Ayrton Senna. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel s'est retiré de la F1 à la fin de la saison 2022, après 15 ans dans la discipline. Malgré ses quatre titres mondiaux et ses nombreuses victoires, l'Allemand a révélé que l'hommage de ce dimanche avait été "l'une de ses plus fortes émotions" en carrière.

"C'est difficile à exprimer, je pense que c'est l'une des émotions les plus fortes que j'ai ressenties au volant, même si j'étais seul sur la piste et que je ne participais même pas à la course. C'est incroyable. Quand j'ai sorti les drapeaux, les gens... c'était tellement puissant. Je suis heureux d'avoir eu le courage de faire part de mon idée et d'inviter la famille Senna. Et je n'ai eu que des réactions positives."

"La compassion qu'il avait, le courage qu'il avait de dire ce qu'il pensait. Il encourageait l'éducation, essayait de lutter contre la pauvreté dans son pays. À bien des égards, il était en avance sur son temps en tant que personne, mais aussi en tant que pilote de course. C'est donc une histoire très importante et puissante à partager, en particulier avec les jeunes pilotes en devenir."

Avec Jonathan Noble et Filip Cleeren

Lire aussi : Formule 1 Pourquoi Vettel tenait tant à honorer Senna à Imola