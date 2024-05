Vettel rendra hommage à Senna au volant d'une McLaren à Imola

Sebastian Vettel sera présent au Grand Prix d'Émilie-Romagne, dans deux semaines à Imola. Le quadruple Champion du monde participera à un hommage à Ayrton Senna, dont on célèbre ce 1er mai le 30e anniversaire de la disparition sur ce même circuit. Le pilote allemand, aujourd'hui retiré de la Formule 1, sera à cette occasion au volant de la McLaren MP4/8 que pilotait le Brésilien en 1993.

"Ayrton Senna n'est pas seulement un pilote que j'estimais énormément pour être l'un des meilleurs que le sport automobile ait jamais connu, c'était aussi un homme d'une immense compassion", explique Sebastian Vettel. "Cela fait 30 ans depuis son accident, et je voudrais rendre hommage à Ayrton. Je serai à Imola pour le Grand Prix et pour y piloter sa voiture, la McLaren MP4/8. J'espère vous y voir le dimanche 19 mai."

Sebastian Vettel, passionné de F1 historiques à bord desquelles il roule en utilisant du carburant propre, a déjà pris les commandes de cette monoplace par le passé, dans le cadre du Festival of Speed de Goodwood.

VIDÉO - Ayrton Senna, 1960-1994

La McLaren de la saison 1993 était la première conçue après la fin du partenariat historique avec Honda et disposait d'un V8 Ford client aux performances limitées. Ce qui n'avait pas privé Ayrton Senna de briller plusieurs fois à son volant, décrochant la deuxième place du championnat derrière Alain Prost et signant à Donington, sous la pluie, l'une de ses victoires les plus légendaires. À l'issue de cette ultime campagne avec l'écurie McLaren, le triple Champion du monde avait quitté la structure dirigée par Ron Dennis pour rejoindre Williams en 1994.

"Je voyais bien qu'Ayrton luttait contre sa loyauté en quittant l'équipe", raconta Ron Dennis dans une interview. "Et, aussi désastreuse que fut notre expérience avec Peugeot, dès que nous avons annoncé que nous allions utiliser leurs moteurs, c'est-à-dire après son départ, il a téléphoné et a dit : 'Si vous aviez fait ça deux mois plus tôt, je serais resté', parce qu'il ne voyait tout simplement pas comment gagner sans un moteur d'usine."