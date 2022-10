"Arigato Suzuka" : Vettel explique son message radio

Charger le lecteur audio

Aux qualifications du Grand Prix du Japon, et pour la première fois depuis la manche de Bakou, au début du mois de juin, Sebastian Vettel a hissé son Aston Martin en Q3. Sur un circuit qu'il apprécie énormément et sur lequel il a décroché le deuxième de ses quatre titres de Champion du monde, en 2011, l'Allemand a même égalé sa meilleure performance de la saison en signant le neuvième temps.

Et puisqu'il roule pour la dernière fois à Suzuka au volant d'une F1, du moins en tant que pilote titulaire, Vettel n'a pas résisté à déclarer sa passion envers le tracé nippon. "Ce circuit est tellement meilleur que tous les autres", avait-il lancé à la radio en fin de Q2, ajoutant après la Q3 : "Arigato gozaimasu Suzuka ["Merci beaucoup Suzuka" en japonais, ndlr] Merci. Ce circuit va me manquer."

Les festivités auraient cependant pu être de courte durée, puisque les qualifications de Vettel en Q2 et en Q3 n'ont dépendu que d'une poignée de millièmes. Quinzième en Q1, la dernière place qualificative, le pilote Aston Martin n'avait que 55 millièmes d'avance sur Alexander Albon et 66 millièmes sur Pierre Gasly. Rebelote en Q2, Vettel a conclu la séance en dixième position, en ayant repoussé Daniel Ricciardo à trois millièmes (!) et Valtteri Bottas à 53 millièmes.

La pression était donc conséquente. "J'ai apprécié l'ensemble des qualifications", a pourtant commenté Vettel. "C'était très serré pour arriver en Q2, encore plus pour la Q3. C'était un grand jour pour nous, une excellente séance. On m'apporte tellement de soutien ici [à Suzuka]. C'est génial, il y a tellement d'énergie, les gens semblent très heureux que nous soyons de retour [au Japon]. Il y avait beaucoup de drapeaux allemands aux alentours et j'ai senti qu'il fallait dire merci."

Trois Sebastian Vettel dans le garage Aston Martin.

Invité par Motorsport.com à s’épancher sur son amour pour Suzuka, Vettel a ajouté : "Ce circuit m'a donné tellement de plaisir, ce sentiment d'être si vivant au volant de la voiture, [dire merci] me semblait être la meilleure chose à faire."

Les pilotes Aston Martin ont connu des qualifications diamétralement opposées. Pendant que Vettel réalisait une prestation impressionnante, son coéquipier Lance Stroll l'observait dans le garage après avoir été éliminé dès la Q1, en 19e position. Vettel a estimé que l'anomalie se situait dans sa performance, puisque les caractéristiques du circuit de Suzuka ne mettaient pas l'AMR22 en valeur.

"Sur le papier, ce n'est pas notre circuit. Nous avons un aileron [arrière] assez imposant et notre voiture produit trop de traînée", a-t-il expliqué. "Je ne sais pas [pourquoi le résultat est bon], peut-être que c'est la puissance de Suzuka ! j'étais sous pression en Q2, parce que je me suis mis la pression pour passer en Q3 avec un tour parfait. Et nous l'avons fait, de peu."

"En Q3, j'ai été en mesure de rouler encore plus vite mais nous n'avions pas vraiment de concurrence, parce qu'on sait que tout le monde est censé être plus rapide que nous. Nous avons battu Lando [Norris], qui a été un peu malchanceux. Dans l'ensemble, c'était une très bonne séance."

Avec Jamie Klein et Kenichiro Ebii