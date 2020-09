Vettel : "Une montagne à gravir" pour que la F1 existe encore

Sebastian Vettel ne sait pas s'il sera en Formule 1 l'année prochaine, alors qu'il quittera Ferrari à l'issue de la saison. Le quadruple Champion du monde prend le temps d'évaluer ses options – bien que réduites – mais son avenir n'est pas le seul à le préoccuper : celui de la catégorie reine est selon lui également en jeu.

En 2022, une nouvelle réglementation technique interviendra en point d'orgue du processus de refonte voulu par Liberty Media. Les propriétaires de la F1 ont œuvré ces derniers mois pour changer les choses en profondeur, notamment sur les aspects économiques et politiques, et cela s'est traduit par la signature récente des nouveaux Accords Concorde. Ils ont aussi su réagir, avec la FIA, dès le début de la crise du coronavirus en mettant en place des mesures fortes. Cependant, Vettel estime que le seul horizon 2022 ne suffira pas à assurer un futur brillant à la F1 et qu'elle ne doit surtout pas se reposer sur ses lauriers.

S'exprimant auprès d'une sélection de médias avant le Grand Prix d'Italie, l'Allemand a été interrogé sur ce que sera d'après lui la F1 dans dix ans. "C'est une question très intéressante", a-t-il répondu. "Je crois qu'avant tout, personne n'aurait imaginé, en tout cas pas il y a six mois, la situation dans laquelle est le monde aujourd'hui. Alors comment sera le monde dans dix ans ? C'est très difficile, à partir de là, de ne penser qu'à la Formule 1."

"Selon moi, la F1 a une immense montagne à gravir pour continuer à exister, continuer à attirer le public et partager des émotions, de la passion", développe Vettel. "Le monde change très vite et je crois que la F1 doit faire plus que s'adapter. Je sais qu'il y a le changement de réglementation qui arrive. Mais je doute que ce soit suffisant. Avec une vision plus large, la F1 doit faire plus que simplement changer de réglementation. Nous espérons tous que ce changement de règlement rapprochera les équipes et resserrera la compétition. Mais au-delà de ça, le monde avance vite et fera face à de plus en plus de problématiques. La F1 ne peut pas rester silencieuse et fermer les yeux. Je crois donc que ce sera très intéressant de voir où nous en serons dans dix ans, et où en sera la Formule 1."

Dernière en rouge à Monza

Sur un plan plus personnel, Vettel aborde ce week-end le rendez-vous de Monza avec un sentiment doublement particulier. Il s'agira de sa dernière apparition en piste dans le temple de la vitesse avec les couleurs de Ferrari, et cela se fera en l'absence des tifosi, huis clos oblige en raison de la crise sanitaire.

"C'est dommage de ne pas voir les tifosi à Monza", regrette-t-il, lui qui n'a jamais gagné là-bas avec la Scuderia. "Ce sera la première fois que je roulerai à Monza sans les fans. C'est la première fois pour beaucoup d'entre nous, je pense, mais peut-être que ce sera plus facile pour moi. C'est peut-être un peu plus facile de courir sans fans à Monza cette année. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit : je crois juste que, sinon, ce serait beaucoup plus dur de voir tout ce soutien et de savoir que c'est la dernière fois."

Propos recueillis par Roberto Chinchero