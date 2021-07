Vettel pénalisé et Bottas disculpé au GP d'Autriche

Les images ne laissaient que très peu de place au doute, même si Sebastian Vettel avait des circonstances atténuantes : la gène sur Fernando Alonso en fin de Q2 a bien été caractérisée et les commissaires ont sanctionné cette situation interdite par le règlement de trois places de pénalité sur la grille et un point sur la Super Licence.

Pour rappel, dans les derniers instants de la seconde partie des qualifications du Grand prix d'Autriche, Vettel s'est retrouvé dans un train de voitures qui avaient ralenti avant le virage 9. Dans ces conditions, certains pilotes arrivant derrière ont choisi de dépasser l'Allemand puis de temporiser pour préparer leur dernier tour. En bout de chaîne, le pilote Aston Martin s'est retrouvé tellement ralenti qu'au moment de lancer sa propre tentative, il était sur le chemin d'Alonso dans un tour lancé, qu'il a alors empêché de terminer correctement son tour.

Voici comment les commissaires justifient la décision : "Alonso était dans son tour rapide juste avant la fin de la Q1. Quand il a abordé les deux dernières virages (9 et 10), il y avait encore une file de trois voitures qui se préparaient pour leur tour final. Vettel était le dernier de cette file et a gêné Alonso, et en conséquence Alonso a dû avorter son dernier tour de qualifications."

Vettel s'élancera donc de la 11e position sur la grille, permettant à George Russell, Lance Stroll et Carlos Sainz de gagner une position.

Dans le même temps, également convoqué par les commissaires, Valtteri Bottas a lui échappé à toute sanction, tout simplement parce que trop de pilotes ont agi en dehors des règles fixées par Michael Masi dans les Notes du directeur de course pour qu'une seule responsabilité puisse être dégagée.

"À la fin de la Q2, Bottas a ralenti à l'entrée du virage 9 pour créer un écart pour son dernier tour", explique la décision rendue par les commissaires. "Cela est contraire à l'article 24.2 a des Notes du directeur de course. Toutefois, étant donné que de nombreux pilotes ont fini par former une file dans cette zone du circuit, les commissaires déterminent que trop de pilotes ont contribué à la situation et donc que le pilote concerné n'est pas pleinement responsable."

Il est à noter que le même raisonnement a été appliqué pour Sainz, qui avait été également convoqué pour la même raison. L'Espagnol s'élancera donc bien 10e.