Vettel : "J'ai sacrifié mon tour" pour Alonso

Les qualifications du Grand Prix d'Autriche ont été marquées par l'incident qui a privé Fernando Alonso d'un probable passage en Q3. Le pilote Alpine était en train d'améliorer dans sa dernière tentative en Q2 lorsqu'il est tombé sur un groupe de quatre monoplaces au ralenti dans les deux derniers virages du Red Bull Ring, ce qui était explicitement interdit par une directive de Michael Masi (directeur de course de la FIA) communiquée aux écuries ce matin. Trois pilotes font l'objet d'une enquête des commissaires à ce sujet.

C'est plus précisément sur l'Aston Martin de Sebastian Vettel qu'a buté Fernando Alonso, contraint de freiner plus que de raison au dernier virage, mais l'Allemand souligne avoir été victime du non-respect de la directive de Masi par certains de ses pairs.

Lorsque Motorsport.com lui demande s'il ne pouvait rien faire, Vettel répond : "Je ne pense pas. Nous nous sommes mis d'accord pour ralentir entre les virages 8 et 9, c'est ce que j'ai fait ; tout le monde m'a doublé et a sauté la queue. Puis ils ont tous ralenti entre les virages 9 et 10, où nous nous étions mis d'accord pour ne pas ralentir. Vous connaissez le reste de l'histoire."

L'Allemand ne manque pas de rappeler qu'il n'a pas été informé à temps par son ingénieur de l'arrivée d'Alonso, et que dès qu'il a aperçu l'Alpine, il s'est écarté, ce qui lui a coûté de franchir la ligne de départ/arrivée à temps pour lancer sa tentative chronométrée – même s'il a malgré tout pu passer en Q3 et prendre la huitième place des qualifications.

"Dès que j'ai regardé dans le rétroviseur – parce que ce n'est pas un endroit agréable pour rencontrer du trafic – j'ai vu [Alonso] arriver, et une demi-seconde plus tard environ, juste après que je l'ai vu et que j'ai accéléré, j'ai reçu le message à la radio", relate Vettel. "J'ai donc essayé de l'éviter, et en somme, j'ai renoncé à mon tour. Pour lui donner le maximum de place possible à ce stade, j'ai sacrifié mon propre tour. De mon côté, je pense n'avoir rien fait de mal. J'étais le dernier de la queue. Mais je pense que les autres ne devraient pas sauter la queue là où nous nous sommes mis d'accord pour ralentir, puis ralentir après. Peut-être qu'ils n'écoutaient pas."

Et lorsqu'il lui est demandé s'il est réaliste d'avoir tous ces accords entre pilotes concernant les tours de préparation, compte tenu du fait qu'ils sont fréquemment enfreints, la réponse de Vettel est sans équivoque : "Demandez à Michael [Masi]. J'ai fait ce que nous étions censés faire."

Propos recueillis par Adam Cooper