Vettel et la réalité d'une retraite qui approche à grands pas

Au cours de l'été, Sebastian Vettel a annoncé que la saison 2022 serait la dernière de sa carrière en Formule 1, et ce alors qu'il restait encore dix Grands Prix au compteur dans cette longue campagne. Désormais, ce sont trois épreuves qui demeurent au programme avant que le rideau ne tombe, et le quadruple Champion du monde semble percevoir de plus en plus clairement l'issue de son aventure dans la discipline reine.

Les deux derniers GP auront d'ailleurs été marqués par des épisodes intéressants de ce point de vue. À Suzuka, en particulier, l'Allemand n'a pas caché, au terme des qualifications, son émotion après le dernier duel avec le chronomètre sur ce tracé qui figure souvent haut dans le classement personnel des pilotes. À Austin, après une fin de course marquée par une belle bataille dans le dernier tour face à Kevin Magnussen, il a reconnu que l'adrénaline de tels moments allait indéniablement lui manquer une fois le casque raccroché.

Comme d'autres avant lui, Vettel semble de plus en plus conscient des petites choses qui font le sel de sa passion à mesure qu'il voit la dernière ligne d'arrivée s'approcher. "Ça devient un peu plus réel", a-t-il déclaré au Texas. "À Suzuka, j'étais un peu triste après les qualifications et dimanche, j'ai eu des hauts et des bas et des émotions mitigées parce que la course était très différente. C'est un endroit spécial et il va me manquer."

Toutefois, il n'a pas dévié de son discours : il attend l'après F1 avec enthousiasme. "Je ne sais pas comment ça sera à Abu Dhabi. Évidemment, du point de vue des résultats, je ne pense pas que nous nous attendions à des miracles tout d'un coup, mais j'ai aussi tendance à attendre avec impatience ce qui va suivre. Je suis excité par ce qui est à venir, ce n'est pas comme si je détestais complètement la Formule 1 à présent et que j'étais heureux de me retirer, mais évidemment j'ai pris cette décision et j'ai hâte de voir ce qui va suivre."



Si le Grand Prix des États-Unis ne figure peut-être pas aussi haut que le Japon sur la liste des préférences de Vettel, il occupait lui aussi une place particulière puisque c'est lors de cette épreuve qu'il avait fait ses débuts en F1, en 2007, à l'époque à Indianapolis, en prenant le point de la huitième place pour BMW Sauber. "Évidemment, ma première course a eu lieu à Indy, donc ça a une place spéciale. J'ai gardé la pièce d'un cent que j'ai trouvée le dimanche matin à Indianapolis alors que je courais, et elle est toujours avec moi. C'est un endroit spécial pour moi."