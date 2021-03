Villeneuve : Ce qui aiderait Mercedes, c'est de gagner sans Hamilton

Après de longs mois d'attente et de négociations perturbées, Lewis Hamilton et Mercedes ont finalement prolongé en février le contrat qui les lie. Toutefois, la durée a beaucoup étonné puisque les deux parties se sont entendues sur un accord d'une seule année supplémentaire, courant donc jusqu'à la fin 2021.

Depuis cette annonce, aussi bien Toto Wolff, le directeur exécutif de la marque, que le septuple Champion du monde ont insisté sur un choix fait pour s'offrir plus de temps dans un contexte où chacun assure souhaiter la poursuite de la collaboration, tout en pensant à l'après. Cependant, beaucoup de questions se sont posées sur ce qui s'est caché derrière cette situation au dénouement surprenant.

Pour Jacques Villeneuve, c'est clair : c'est sur le plan financier que les négociations ont buté. "Clairement les deux parties n’étaient pas d’accord, que ce soit financier ou besoin sociaux…", a-t-il déclaré en réponse à une question de Motorsport.com lors de la conférence de lancement de la saison de sports mécaniques de Canal+. "D’après ce qu’on a compris, Lewis voulait travailler de moins en moins et être payé de plus en plus, généralement ça marche pas ensemble (rires)."

Mais pour le Champion du monde 1997, s'ajoute dans la balance la question de l'image du constructeur allemand qui sort de sept doublés consécutifs. "Et Mercedes a peut-être reçu son summum de retour médiatique ; gagner encore avec ou sans Lewis, ça n’amène pas grand-chose. Avoir Lewis dans la voiture, oui, ça leur amène beaucoup mais [actuellement] on est plus rendu dans une base où c’est l’image de Lewis qui est en train de grandir et non pas celle de Mercedes qui semble gagner un peu avec n’importe quel pilote, c’est la perception."

"Ce qui aiderait vraiment Mercedes dans son image, c’est de gagner avec un autre pilote que Lewis Hamilton. Donc, clairement, d’aller battre tous les records, d’être le Champion du monde avec le plus grand nombre de championnats marque l’histoire et Mercedes veut ça aussi ; pour ça, il suffit d’une saison."

Présent lors de la même conférence en tant que nouveau consultant pour Canal+, Romain Grosjean, qui a quitté la F1 en fin d'année 2020 après 179 départs dans la discipline, est allé dans le sens de Villeneuve, en réponse à la question de Motorsport.com.

"Je pense que Jacques a bien résumé la situation. Effectivement Lewis, les premières choses qu’on a pu lire de sa part c’est ‘Je veux continuer, je suis content d’être en F1’, donc si le contrat ne s’est pas signé tout de suite c’est qu’on imagine [que] financièrement ils n’étaient pas d’accord et j’imagine que Lewis était de plus en plus gourmand. Et c’est la seule raison pour laquelle ça a tardé comme ça puisque sur le papier Mercedes voulait continuer avec Lewis et Lewis voulait continuer avec Mercedes. Pour moi, ce n’est qu’une supposition, c’est que c’était financier ou ils n'étaient pas d’accord."