Villeneuve sur une retraite prématurée de Hamilton : "Qui sait ?"

Voilà un mois que s'est achevée la saison 2021 de Formule 1, et s'il a fait de rares apparitions publiques depuis lors, Lewis Hamilton ne donne toujours aucun signe de vie sur les réseaux sociaux. Pas de quoi rassurer face à la rumeur certes improbable mais pas complètement invraisemblable d'une retraite prématurée à la suite des événements du Grand Prix d'Abu Dhabi, où une procédure incorrecte de la direction de course a probablement coûté le titre au pilote Mercedes.

Jacques Villeneuve, lui, ne voit pas forcément ce dénouement d'un mauvais œil. "C'est bien pour la F1 de toute façon, car maintenant Lewis doit revenir essayer de remporter son huitième titre, et être agressif pour essayer de le gagner", déclare le Canadien. "En fin de compte, ça a fait couler beaucoup d'encre. C'était légèrement polémique, mais ça l'est toujours quand ça se joue à la dernière course."

Quant à savoir si Hamilton va bel et bien revenir cette année, alors que le doute demeure à ce jour, Villeneuve fait allusion à la retraite surprise annoncée par Nico Rosberg cinq jours seulement après son titre mondial en 2016 : "Eh bien, qui sait ? Personne ne s'attendait à ce que Rosberg ne revienne pas, mais il s'est réveillé un matin et a dit à tout le monde que d'une certaine manière la course ne le passionnait pas. Ça ne semble pas être le cas avec Lewis, mais qui sait ?"

Jacques Villeneuve

"C'est vraiment compliqué de savoir ce qui se passe dans la tête des gens quand la saison est très longue, on croit savoir comment ça va se passer mais ça ne se passe pas comme on s'y attend, et on a le sentiment de s'être fait voler. J'imagine que la réaction est relativement négative. Mais il faut juste se remettre à la tâche."

Villeneuve est en tout cas loin de se plaindre que Verstappen ait été couronné, le Néerlandais ayant réalisé une saison époustouflante avec pas moins de 18 arrivées dans le top 2 en 22 Grands Prix. En termes de pourcentage, seuls Alain Prost (14/16 en 1988), Michael Schumacher (14/17 en 2001, 16/17 en 2002, 15/18 en 2004), Sebastian Vettel (16/19 en 2011) et Lewis Hamilton (16/19 en 2015) ont fait mieux par le passé, mais avec des monoplaces plus dominatrices que la Red Bull RB16B.

Le mérite du Néerlandais n'a toutefois pas empêché l'indignation de certains spectateurs à l'issue de la dernière course. "J'imagine que la réaction dépend de si l'on est fan de Verstappen ou de Lewis. C'était passionnant, et vu le déroulement de l'ensemble de la saison, Max a mérité ce championnat. Il a maîtrisé toute l'année, course après course", conclut Villeneuve.

