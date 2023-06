Vowles reconnaît que le plancher de Williams "manque de détails"

Lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, Logan Sargeant s'est échoué dans le bac à gravier du dernier virage. Une sortie de piste qui, en plus d'avoir provoqué une période de drapeau rouge, a donné aux photographes présents sur les lieux une superbe occasion d'immortaliser le plancher de sa Williams FW45 lorsque celle-ci a été chargée sur un camion.

En F1, ce genre de clichés est à la mode depuis que le planchers de Mercedes et Red Bull ont été capturés au cours du Grand Prix de Monaco. Et la simplicité apparente de la pièce de Williams par rapport aux W14 et RB19 n'a pas échappé aux observateurs, ce qui a suscité bon nombre de commentaires.

James Vowles, le directeur d'équipe, est toutefois intervenu en expliquant qu'une comparaison directe ne pouvait être faite en raison de l'angle des différentes photos. Le Britannique a cependant reconnu que le plancher de la FW45 n'était pas aussi complexe que celui des deux autres voitures.

"Des photos de notre plancher ont été prises ce week-end après la sortie de Logan en EL3", a-t-il déclaré. "Évidemment, elles ont été comparées aux photos de nos rivaux prises il y a quelques semaines. Je pense que ce qu'il faut souligner, c'est qu'elles sont un peu trompeuses. L'accent est mis sur la rampe du diffuseur [sur les photos du plancher de Williams] contrairement aux autres photos, qui se concentrent peut-être davantage sur l'avant et le milieu du plancher, où l'on peut, conformément au règlement, ajouter plus de détails."

"Cela dit, il est clair que nous manquons de détails par rapport à nos adversaires. Mais pas besoin de voir le dessous du plancher pour le savoir, vous pouvez le voir sur les temps au tour. Il s'agit fondamentalement d'une question d'équilibre, de performance de la voiture et d'appui. Une grande partie est générée par le plancher."

Et Vowles d'ajouter que les équipes ne pouvaient pas se contenter de copier ce qu'elles voyaient sur d'autres voitures pour gagner en performance : "Comprendre ce que font vos adversaires en obtenant une photo et en la copiant ne vous aidera pas. Cela peut vous donner une longueur d'avance instantanée et vous permettre de comprendre la direction que vous devez prendre. Mais si vous ne comprenez pas la science et le raisonnement derrière cela, vous n'aurez qu'un moment dans le temps plutôt qu'une idée de la manière de vous développer constamment pour devenir non seulement aussi bon qu'eux, mais meilleur."

"De plus, ce que vous avez vu chez les rivaux est au moins dépassé de six à huit semaines, ils sont beaucoup plus avancés maintenant. L'indice ou la clé qui se cache derrière tout cela est donc de comprendre pourquoi ils ont développé le plancher comme ils l'ont fait, et de savoir ce que nous pouvons en tirer pour l'appliquer à notre situation actuelle afin de progresser dans notre apprentissage et notre compréhension."

"C'est ce qui se passe en permanence. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est s'éloigner de certaines méthodes et de certains systèmes profondément ancrés dont nous avons besoin pour comprendre comment générer de l'appui de manière efficace pour notre voiture. Notre priorité est donc d'apprendre des autres lorsque c'est nécessaire mais aussi de nous assurer que nous continuons à développer notre cycle de construction pour savoir qu'il évoluera au fil du temps vers une voiture de plus en plus rapide."