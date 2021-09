Williams : Russell a tout ce qu'il faut pour réussir en F1

L'écurie Williams savait ce dénouement inéluctable depuis quelque temps : elle devra laisser filer sa pépite George Russell au terme de cette campagne. En fin de contrat, le protégé de Mercedes rejoindra l'écurie à l'étoile à partir de la saison prochaine.

Bien qu'extrêmement enthousiaste à l'idée de courir pour l'équipe septuple Championne du monde en titre, Russell ne cache pas son chagrin à l'aube de son départ de Grove, où il a manifestement trouvé un environnement particulièrement sain : "C'est un grand jour pour moi personnellement et professionnellement, mais aussi une journée d'émotions mitigées. Je suis enthousiaste et touché de rejoindre Mercedes l'an prochain, c'est un immense pas en avant dans ma carrière, mais cela signifie aussi que je vais dire au revoir à mes collègues et amis chez Williams."

"C'est un honneur d'avoir travaillé aux côtés de chaque membre de l'équipe et d'avoir représenté le nom Williams en F1. Depuis que je suis arrivé en 2019, nous travaillons sans relâche pour nous tirer mutuellement vers le haut et hisser l'équipe à l'avant de la grille, là où est sa place. Nous nous battons pour chaque place en qualifications, chaque point et chaque dixième de seconde."

"Ça avait beau être dur, personne n'a jamais abandonné, et cela représente une source d'inspiration pour moi chaque jour. J'ai adoré chaque moment dans ce que je décrirais comme une écurie qui se dévoue à la course corps et âme. Je vais travailler plus dur que jamais pour m'assurer que nous finissions notre histoire de la meilleure manière possible."

Une chose est sûre : chez Williams, on gardera un excellent souvenir de Russell. Jost Capito, qui n'a certes rejoint l'écurie qu'en février dernier en tant que PDG, ne tarit pas d'éloges sur son pilote, qui a enchaîné les belles performances en qualifications pendant trois ans et a même signé un podium certes très circonstanciel au Grand Prix de Belgique 2021. Capito le voit ainsi réussir au plus haut niveau.

"Lors des trois dernières années, il a été clair pour chaque membre de l'écurie Williams que George était extrêmement motivé, concentré et talentueux grâce à ses contributions à l'équipe en piste et en dehors", commente l'Allemand. "Il a toutes les caractéristiques nécessaires pour atteindre le plus grand succès dans notre sport et nous sommes donc ravis pour lui, à la fois en tant qu'équipe et moi personnellement, de le voir récompensé par l'opportunité de faire ses preuves chez Mercedes."

"Nous observerons sa progression avec intérêt et fierté, sachant le rôle qu'a joué Williams dans le développement de son talent considérable. Nous étions bien sûr conscients que cette possibilité pouvait se réaliser et avons donc un certain nombre de bonnes options à notre disposition quant aux pilotes. Nous nous tournons désormais vers la formation de notre futur duo, qui nous aidera à passer à l'étape suivante dans la passionnante aventure de notre écurie. Toute annonce de notre part sera faite en temps voulu."

Valtteri Bottas ayant signé chez Alfa Romeo, Alexander Albon et Nyck de Vries font partie des principaux candidats au second baquet aux côtés de Nicholas Latifi, non sans causer un certain rififi entre Mercedes et Red Bull.