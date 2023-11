Williams recrute la fille de Ken Block dans son académie

Williams a une nouvelle recrue, dont le nom vous sera certainement familier. Fille de Ken Block, star du gymkhana et du rallye qui a perdu la vie en début d'année dans un accident de motoneige, Lia Block suit les traces de son père en sports mécaniques. Âgée de seulement 17 ans, la jeune Américaine a vécu une saison 2023 chargée avec des débuts en Extreme E et un titre dans le championnat American Rally Association, dans la catégorie O2WD. Elle a également été aperçue en off-road sur circuit et en karting, tout en s'étant essayée au drift dès ses 13 ans.

Les écuries de Formule 1 ayant l'obligation d'engager une pilote sous leurs couleurs en F1 Academy en 2024, Williams va placer Lia Block chez ART Grand Prix aux côtés de Bianca Bustamante (McLaren) pour ce qui sera les débuts en monoplace de l'adolescente, et recrute également cette dernière au sein de son programme de jeunes pilotes.

Lia Block, nouvelle recrue de la Williams Driver Academy

"Je suis absolument ravie de rejoindre la Williams Driver Academy et de courir en F1 Academy en 2024 !" se réjouit Lia Block. "C'est quelque chose dont je n'aurais jamais pu rêver. Je suis impatiente de vivre cette nouvelle expérience et compte apprendre autant que possible."

"Nous sommes heureux d'accueillir Lia chez Williams Racing afin qu'elle nous représente en F1 Academy pour 2024", ajoute James Vowles, directeur d'équipe. "Lia a déjà accompli énormément de choses en sports mécaniques ; elle a un talent naturel incroyable, ainsi que l'état d'esprit et la motivation d'une championne pour faire de son aventure en monoplace un succès. Nous sommes impatients de nous lancer dans cette aventure ensemble. Collectivement, nous sommes dévoués aux efforts communs de la Formule 1 et de la F1 Academy pour améliorer la représentation féminine en sport automobile, et avons hâte de travailler avec Lia, qui sera un membre clé de la Williams Racing Driver Academy."

Rappelons que la saison inaugurale de la F1 Academy a vu la consécration de Marta García, qui va ainsi avoir droit à un baquet financé chez Prema en Championnat d'Europe de Formule Régionale by Alpine (FRECA).