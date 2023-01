Ken Block est mort, victime d'un accident de motoneige

Charger le lecteur audio

C'est tard dans la nuit de lundi, à l'heure américaine, que le groupe Hoonigan Racing Division a annoncé la mort tragique de Ken Block, 55 ans, victime d'un accident de motoneige dans l'Utah.

"C'est avec nos plus grands regrets que nous confirmons que Ken Block est décédé aujourd'hui dans un accident de motoneige", indique un bref communiqué posté sur les réseaux sociaux de l'équipe créée par Ken Block. "Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et, plus important encore, il était un père et un mari. Il va incroyablement nous manquer. Merci de respecter l'intimité de la famille pendant leur deuil."

D'après les informations également communiquées par le bureau du shérif du comté de Wasatch, situé au sud-est de Salt Lake City, les autorités ont été alertées de l'accident aux alentours de 14h heure locale. Celui-ci est survenu dans la zone de Mill Hollow.

"Le conducteur, Kenneth Block, un homme de 55 ans originaire de Park City (Utah), pilotait une motoneige sur une pente raide lorsque celle-ci s'est retournée et a atterri sur lui. Il a été déclaré mort sur place des suites des blessures subies dans l'accident. Monsieur Block faisait partie d'un groupe mais se trouvait seul lorsque l'accident s'est produit. Le bureau du médecin légiste de l'État déterminera la cause officielle du décès."

Un touche-à-tout visionnaire et passionné

Ken Block était un personnage atypique dans le monde des sports mécaniques. Cofondateur de la marque DC Shoes dans les années 1990, il était surtout un grand passionné de compétition et de show. Il s'est lancé dans le rallye en 2004, a disputé deux premières saisons du championnat américain sur sa Subaru Impreza WRX STi, avec à la clé de premières victoires, avant de commencer à faire des apparitions en WRC à peine trois ans plus tard. Copiloté par Alex Gelsomino, on l'a vu au Mexique puis en Nouvelle-Zélande en 2007.

Vice-champion des États-Unis en 2008, il a opéré un tournant peu après en signant un accord avec Ford qui l'a mené à monter le Monster World Rally Team, avec lequel il a intensifié sa présence en WRC, jusqu'à s'engager sur neuf rallyes en 2011, et marqué ses premiers points. Il disputera au total 25 rallyes en WRC, montant jusqu'à la septième place au Mexique en 2013.

Passé au rallycross avec son équipe, désormais rebaptisée Hoonigan Racing Division, il s'est classé deuxième du Global RallyCross en 2015 puis a rejoint le Championnat du monde l'année suivante et y a disputé deux saisons complètes. Plusieurs fois engagé sur les X Games, il y a obtenu deux médailles de bronze et trois d'argent. Il était récemment revenu au rallye américain et avait même manqué de peu le titre 2022.

Mais Ken Block, personnage haut en couleurs et doté d'un grand capital sympathie, était surtout devenu une super star via les spectaculaires vidéos de gymkhana qu'il produisait et dont il a été le pilote emblématique à partir de 2008. Toujours plus inventifs, ces véritables petits films mettant en scène des figures de stunt et cascades en auto à travers le monde ont cumulé plus de 500 millions de vues jusqu'au dixième et ultime épisode auquel a participé Block il y a quatre ans.

Deux changements majeurs ont été opéré en 2020 et 2021, d'abord lorsque Ken Block a passé le témoin à Travis Pastrana pour le Gymkhana "traditionnel", puis avec le passage de Ford à Audi pour mettre en scène des véhicules électriques dans une nouvelle série, Electrikhana. Le premier épisode, diffusé en octobre dernier, a ainsi montré Block dans une voiture de rallye électrique à Las Vegas.

Sa femme Lucy et sa fille Lia, la plus grande de ses trois enfants, ont elles aussi été vues en compétition pas plus tard qu'en 2022. La rédaction de Motorsport.com leur adresse, ainsi qu'à tous les proches de Ken Block, ses plus sincères condoléances.