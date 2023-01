Max Verstappen est votre pilote de l'année 2022 !

Charger le lecteur audio

Pour la sixième année de suite, Motorsport.com proposait cette semaine à ses lecteurs d'élire le pilote de l'année parmi une sélection de champions, issus de différentes catégories et tous sports mécaniques confondus. Ils étaient 20 en lice, représentant plus d'une dizaine de disciplines.

Au terme d'un suffrage qui n'a finalement pas longtemps été très indécis, Max Verstappen a largement été plébiscité en obtenant le plus grand nombre de votes. Le Néerlandais, sacré pour la deuxième année consécutive Champion du monde de Formule 1, a réuni près d'un quart des voix (23%) et a surtout bénéficié d'une avance confortable sur ses poursuivants. Il succède ainsi à Fabio Quartararo (2021) et Pierre Gasly (2020) au sein d'un palmarès qui s'allonge peu à peu et compte également Johann Zarco (2017) et Lewis Hamilton (2018).

Max Verstappen a marqué l'année 2022 de son empreinte en affichant une domination sans partage sur la saison de Formule 1, où il a trusté les victoires en s'imposant à 15 reprises et en assurant le titre mondial dès le Grand Prix du Japon sous les couleurs de l'écurie Red Bull.

Le vote des lecteurs a fait émerger trois autres pilotes derrière Max Verstappen, avec des résultats particulièrement serrés. C'est finalement Fabio Quartararo, déjà lauréat à deux reprises par le passé (2019 et 2021), qui a terminé deuxième. Pecco Bagnaia, titré pour la première fois en MotoGP, complète le podium final, duquel s'est rapproché le nouveau Champion du monde WRC Kalle Rovanperä.

Les votes pour le pilote de l'année 2022

Pilote Discipline Pourcentage de votes 1 Max Verstappen Formule 1 23% 2 Fabio Quartararo MotoGP 14% 3 Pecco Bagnaia MotoGP 13% 4 Kalle Rovanperä WRC 12% 5 Sébastien Loeb WRC, Dakar, XE 10% 6 Charles Leclerc Formule 1 7%

Le palmarès Motosport.com du Pilote de l'année

2022 Max Verstappen 2021 Fabio Quartararo 2020 Pierre Gasly 2019 Fabio Quartararo 2018 Lewis Hamilton 2017 Johann Zarco