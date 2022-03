Williams met fin à sa journée après l'incendie de sa F1

Charger le lecteur audio

Lors de la matinée de ce deuxième jour de roulage aux essais de Bahreïn, de la fumée s'est échappée de l'arrière de la Williams. Rapidement, les inquiétudes se sont portées sur les freins arrière de la monoplace puisque des flammes de plus en plus grandes ont commencé à en jaillir.

Alors qu'il abordait à faible vitesse le dernier secteur du Bahrain International Circuit, Nicholas Latifi est finalement parti en tête-à-queue, la chaleur et le feu ayant tellement attaqué son train arrière gauche qu'il s'est brisé. L'incendie a alors gagné en intensité une fois la voiture immobilisée, au point notamment de faire éclater le pneu arrière gauche, avant qu'il ne soit maîtrisé par les services d'intervention et le Canadien lui-même.

Devant une telle situation et de tels dégâts, il paraissait assez compliqué d'imaginer que le compteur de l'écurie de Grove, qui affichait alors un total de 12 tours, puisse encore bouger ce vendredi. Et après plusieurs heures d'enquête et de travail de réparation, l'écurie a officiellement indiqué qu'elle renonçait à rouler cet après-midi : "Les réparations sont en cours sur la FW44. Nous ne participerons pas au reste de la journée, mais nous avons hâte de reprendre la piste demain pour la dernière journée d'essais", pouvait-on notamment lire sur Twitter.

"J'ai juste essayé de la ramener en utilisant aussi peu les freins que possible, en gardant de la vitesse – parce que lorsque vous vous arrêtez, le feu va forcément s'aggraver", a déclaré Latifi. "Je suppose donc qu'une partie de la suspension a dû fondre à cause du feu, ce qui l'a cassée. Évidemment je n'ai pas pu la ramener, et ça m'a fait partir en tête-à-queue. Je suppose que le reste est passé à la télévision."

La Williams FW44 en feu de Nicholas Latifi lors des essais de Bahreïn

"Avec le feu, il faut s'assurer que les pièces, qui peuvent ne pas avoir l'air physiquement endommagées – comme dans un accident – mais peuvent évidemment l'être, [ne le soient pas]. Donc nous prenons le temps de tout examiner, et d'essayer de repartir pour demain."

Plus tôt, peu après le retour au stand de la FW44, Williams s'était par ailleurs montré rassurant quant à la cause du problème : "D'après les premières investigations, il semble que le problème à l'origine de l'incendie était assez mineur, mais qu'il est devenu visuellement assez spectaculaire. Il n'est pas aussi grave que ce que les images vidéo pourraient suggérer, mais il y a des dégâts causés par le feu à l'arrière de la voiture que l'équipe doit réparer."

Cette journée à seulement 12 tours s'explique également par des soucis rencontrés en début de matinée suite à la perte d'éléments de mesure aéro qui avaient été installés sur la voiture et un changement de plancher. C'est en tout cas un gros contrecoup pour Williams, qui figurait jusqu'ici dans le top 4 des structures à avoir le plus roulé depuis le début des essais de pré-saison, accumulant après la journée d'hier un total de près de 2200 km à Barcelone et à Sakhir, seulement devancé par Ferrari, Mercedes et Red Bull dans le domaine.