Williams explique le pari gagnant de Latifi à Suzuka

Après dix-sept Grands Prix infructueux, Nicholas Latifi a enfin ouvert son compteur en cette saison 2022 de Formule 1. Le week-end n'avait pourtant pas si bien commencé au Grand Prix du Japon, où le Canadien a signé le moins bon chrono des qualifications pour la dixième fois de l'année, la cinquième sur les sept dernières épreuves.

Cependant, la pluie qui s'est abattue sur Suzuka a représenté une opportunité pour Latifi. Le pilote Williams s'est hissé au 15e rang dans le premier tour, avant que la course ne soit interrompue au drapeau rouge en raison des fortes précipitations. Deux heures plus tard, les pneus pluie étaient obligatoires à la relance, mais les conditions étaient déjà nettement meilleures et Latifi est l'un des deux premiers pilotes à être rentrés au stand pour chausser les pneus intermédiaires, avec Sebastian Vettel.

"C'est quelque chose qui venait du vendredi", explique Ernesto Desiderio, ingénieur de course de Latifi. "Nous avons appris tout ce dont nous avions besoin sur ces deux types de pneus. Les conditions de piste de vendredi étaient vraiment claires à l'esprit de Nicky, et c'était la clé pour qu'il comprenne comment doit être la piste pour tel pneu."

"Nous avons discuté de tout ça en détail juste avant de relancer la course après le drapeau rouge. Il savait qu'avec certaines conditions, il y avait cette possibilité de rentrer au stand. En fin de compte, c'est un grand effort d'équipe qui a commencé le vendredi et qui s'est concrétisé. Nicky avait les meilleures informations, il l'a vu venir quand il a pris la piste sous Safety Car. Il a dit : 'Oh, c'est quelque chose que je peux faire', et il a pris une excellente décision."

Les pneus intermédiaires ont été la clé pour Latifi

Schumacher, Bottas, Magnussen, Ricciardo, Stroll, Tsunoda, Norris et même Russell : tous ont vu Latifi leur damier le pion, s'étant arrêtés un, deux ou trois tours plus tard, voire cinq dans le cas de l'Allemand – ce dernier ayant parié sans succès sur une nouvelle interruption de l'épreuve, qu'il a d'ailleurs très brièvement menée.

"Nous n'avons pas dit grand-chose à la radio afin de ne pas donner trop d'informations à nos concurrents sur ce que nous allions faire", poursuit Desiderio. "Au final, nous pensions que plus de gens allaient rentrer, mais ça n'a pas été le cas. Ce n'était que nous et Vettel, à ce stade. Nous avions un grand sourire, car nous savions que ça allait nous aider."

"Nous nous sommes fait doubler par Vettel dans les stands, mais ça peut arriver. C'est juste qu'ils sont arrivés et ont abordé l'arrêt au stand de manière un petit peu différente ; ils sont ressortis juste à côté de nous. Puis, avec la visibilité, c'est difficile de se battre au premier tour. Néanmoins, c'était un bel effort collectif. Nous sommes parvenus à faire quelque chose de vraiment bien. Nous avons fait l'undercut à quelques voitures – sept ou huit, je crois."

S'il n'a pu résister à George Russell par la suite, Latifi a quand même marqué les points de la neuvième place. De quoi donner du baume au cœur à celui dont la carrière en Formule 1 pourrait bien s'achever à la fin de cette saison.