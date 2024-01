Williams prolonge son accord moteur avec Mercedes pour 2026

Après McLaren en novembre dernier, c'est au tour de Williams de signer un nouvel accord moteur avec Mercedes. L'écurie de Grove annonce ce lundi qu'elle conservera les unités de puissance allemandes pour le prochain cycle réglementaire, qui entrera en vigueur en 2026. Un choix qui permet par ailleurs à la firme à l'étoile de conserver au moins deux clients en plus de son écurie d'usine en Formule 1, alors qu'Aston Martin délaissera son bloc pour s'allier à Honda dans deux ans.

Sans en préciser la durée, Williams indique que le nouveau contrat porte sur plusieurs années. L'équipe britannique, aujourd'hui dirigée par James Vowles – ancien de l'écurie de Brackley – voit ses monoplaces propulsées par Mercedes-Benz depuis la saison 2014 et le début de l'ère turbo hybride.

"Nous avons profité d'un partenariat à long terme avec Mercedes-Benz et nous sommes ravis de prolonger cette collaboration pour la prochaine ère de la Formule 1", se réjouit James Vowles. "L'expertise, le soutien et la technologie apportés par Mercedes correspondent parfaitement aux aspirations de notre écurie à moyen et long terme."

"Cet accord à long terme avec Mercedes est une étape positive et fait partie de nos objectifs pour l'avenir, tout en conservant notre expertise et nos capacités de conception et de fabrication en interne."

Malgré ce dernier point cher à Williams lorsque l'écurie appartenait encore à la famille de son fondateur, Frank Williams, la structure anglaise utilise depuis 2022 les boîtes de vitesses fournies par Mercedes, ce qui devrait continuer d'être le cas.

"Nous sommes ravis de confirmer Williams Racing comme seconde écurie cliente que nous fournirons sous l'égide de la réglementation moteur 2026", se félicite Toto Wolff, directeur de Mercedes-Benz Motorsport. "Cette nouvelle met aujourd'hui en avant le renforcement de l'offre de Mercedes en F1, et valide de manière importante notre stratégie d'ensemble en sport automobile."

"Depuis 2014, nous n'avons jamais cessé de bâtir et développer nos relations avec Williams. Alors que l'équipe continue de mettre en place des fondations pour revenir se battre à l'avant de la grille, nous avons hâte de leur apporter notre soutien avec la fourniture de notre unité de puissance."