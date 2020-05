Williams se sépare de ROKiT avec effet immédiat

L'entreprise ROKiT, spécialisée dans la téléphonie, était arrivée chez Williams à l'intersaison 2018-2019 pour succéder, en tant que sponsor titre, à Martini. Malgré un début de saison calamiteux et des résultats catastrophiques, l'accord entre l'écurie et la compagnie avait été prolongé pour deux saisons durant l'été 2019 et devait ainsi courir jusqu'à fin 2023. Il a cependant été annoncé ce vendredi, dans le cadre de la présentation des résultats financiers du groupe Williams et de l'annonce de sa nouvelle stratégie, qui n'exclut pas la vente totale de l'écurie de F1 fondée en 1975, que la collaboration avec ROKiT cessait avec effet immédiat.

"L'équipe a également notifié son partenaire titre, ROKiT, et son principal sponsor, ROK Drinks, qu'elle mettait fin à leur relation", a déclaré Mike O'Driscoll, le PDG de Williams. "Comme beaucoup d'autres entreprises, nous avons pris des mesures importantes pour atténuer les effets de la pandémie, notamment en prolongeant la période de chômage partiel de la plupart de nos employés. Alors que cette terrible crise mondiale s'éloigne, tout le monde chez Williams Racing attend avec impatience le début de la nouvelle saison."

Concernant le détail des résultats financiers pour 2019, Williams a annoncé une perte de 13 millions de livres sterling (soit 14,4 millions d'euros au taux de change actuel) alors que des profits à hauteur de 12,9 millions de livres avaient été réalisés lors de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires du groupe est passé de 176,5 millions de livres en 2018 à 160,2 millions (177,8 millions d'euros) en 2019. Les revenus de la F1 sont passés de 130,7 millions de livres en 2018 à 95,4 millions (105,8 millions d'euros) en 2019, avec des pertes de 10,1 millions de livres (11,2 millions d'euros) en fin d'année dernière alors que 2018 s'était clôturé sur des bénéfices à hauteur de 16 millions.

"Les résultats financiers pour 2019 reflètent le récent déclin de la compétitivité de l'activité F1 et la réduction en conséquence des revenus des droits commerciaux", a expliqué O'Driscoll. "La saison 2020 de la Formule 1 est, bien sûr, perturbée par la pandémie de COVID-19 et cela aura un impact sur nos revenus liés aux droits commerciaux cette année."

