Wolff : Je repense à Abu Dhabi 2021 "tous les jours"

Lors de la finale de la saison 2021 de F1, Lewis Hamilton semblait bien parti pour remporter son huitième titre de Champion du monde après avoir dominé la majeure partie de la course de Yas Marina. Cependant, les choses ont été bouleversées lorsqu'une voiture de sécurité a été déclenchée après que Nicholas Latifi ait accidenté sa Williams.

Lors du restart, le directeur de course de la F1 de l'époque, Michael Masi, n'a pas suivi le règlement : il n'a autorisé que quelques retardataires à revenir dans le tour et a relancé la course un tour plus tôt que prévu par les règles. Cela a permis à Max Verstappen, qui était passé au stand pour chausser des pneus neufs, de dépasser Hamilton dans le dernier tour et de remporter la victoire qui lui a permis de décrocher son premier titre mondial.

Mercedes a d'abord protesté contre le résultat et semblait prêt à porter l'affaire devant la Cour d'appel de la FIA, avant de se rétracter "dans l'intérêt du sport". La FIA a lancé une enquête sur ce qui s'est passé, et Masi a été écarté dans le cadre d'une réforme de la façon dont la direction de course de la F1 fonctionne. Mais les supporters d'Hamilton n'ont pour la plupart pas oublié ce qui s'est passé ce soir-là, et Toto Wolff a également reconnu avoir lui aussi du mal à effacer ce qui s'est passé.

Quand Motorsport.com lui a demandé, dans une interview exclusive, s'il repensait encore à ce qui s'est passé à Abu Dhabi, Wolff a répondu : "J'y pense tous les jours. Mais je suis en paix avec le fait que Max ait gagné le championnat, parce qu'il est un champion méritant. [Au sujet de] la manière dont les choses se sont déroulées, je pense que j'ai des valeurs liées à l'équité, et surtout à l'équité sportive. C'est ce qui procure mon amour fondamental pour cette discipline. Et ce jour-là, ces valeurs ont été battues en brèche."

Bien que de nombreuses questions subsistent sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans la salle de la direction de course, notamment parce qu'il est apparu récemment que Masi a signé un accord de non-divulgation pour ne jamais en parler, la FIA a tenté de tirer un trait sur ces événements. Mais des interrogations persistent cette année sur la cohérence de la nouvelle structure de la direction de course, ainsi que sur l'approche et l'attitude du nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Concernant le travail que ce dernier a fait jusqu'à présent, Wolff a déclaré que certaines difficultés étaient inévitables compte tenu du changement qu'il cherchait à introduire. "Je pense que Mohammed Ben Sulayem, la façon dont il embauche et recrute, montre pour moi la direction à suivre", a-t-il déclaré. "Chaque personnalité a ses particularités. Et je pense que l'objectif premier d'être transparent, de garantir une bonne gouvernance et un bon cadre est ce que je vois se produire."

"Y aura-t-il des obstacles sur la route, car l'organisation de Mohammed doit se mettre en place et chacun doit trouver son rôle ? Oui, bien sûr. Mais je suis content de la façon dont ça se passe. Ils sont ouverts d'esprit. Ils n'ont pas d'opinions arrêtées. Pour moi, ils sont transparents, honnêtes et intègres."