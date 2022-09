Wolff assume la stratégie pour Hamilton : "La meilleure chose à faire"

Charger le lecteur audio

Lancé à la poursuite de Max Verstappen dans le derniers tiers du Grand Prix des Pays-Bas, Lewis Hamilton a eu une opportunité de prendre la première place lors de la sortie de la voiture de sécurité. Pour ce faire, le Britannique a été laissé en piste avec des pneus mediums tandis que Max Verstappen, leader du peloton, a profité de la neutralisation pour troquer ses gommes dures pour des tendres.

Le Néerlandais était deuxième au moment de la relance, un scénario similaire au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Et l'issue a été la même, puisque Verstappen s'est rapidement hissé devant Hamilton et s'est imposé. De son côté, le Britannique a vu Russell et Charles Leclerc, également en tendres, le doubler lors des boucles suivantes.

Finalement classé quatrième, Hamilton s'est senti lésé par cette stratégie et a eu des mots durs envers son équipe à la radio. Une colère que Toto Wolff comprend, toutefois l'Autrichien a justifié les décisions prises sur le muret des stands en estimant qu'elles seules pouvaient permettre de jouer la gagne.

"C'est très émotionnellement rageant pour le pilote, il est si près de se battre pour la victoire et il se fait avaler [par ses adversaires], donc c'est clair que les émotions ressortent", a-t-il sur Sky Sports. "Dans le cockpit, le pilote est seul et ne voit pas ce qui se passe. Nous avons discuté [pour savoir] si nous avons pris des risques pour la victoire. Oui, nous avons pris des risques. [Hamilton] avait des pneus mediums vieux de cinq tours, garder la position était la meilleure chose à faire. Au final, ça n'a pas marché mais je préfère prendre le risque de gagner la course avec Lewis plutôt que de finir deuxième et troisième [avec des pneus neufs]."

Convaincu qu'il n'y avait "aucune chance" de gagner avec les mêmes pneus que Verstappen compte tenu de la vitesse de pointe des Red Bull, Mercedes a choisi de diviser sa stratégie, en rappelant uniquement Russell au stand après la suggestion du Britannique. Wolff a toutefois estimé qu'en appliquant la même stratégie à Hamilton et Russell, ni l'un ni l'autre n'aurait été capable de jouer la victoire.

"Lewis est en tête, donc il faut toujours un peu plus de temps avec l'appel. On peut faire deux choses ; soit rappeler Lewis au stand, perdre la position en piste face à Verstappen et laisser George dehors en étant foutu, soit rappeler les deux au stand, qui seront foutus. Donc ça valait le coup de prendre le risque", a-t-il ajouté.

"En [laissant les deux pilotes en piste], les deux auraient été sur des pneus usés. [En les immobilisant tous les deux], cela nous aurait assuré de finir deuxième et troisième et nous n'aurions pas pu nous battre pour la victoire avec Lewis."

Une fois de plus, les performances de Mercedes changent radicalement d'une course à l'autre, la marque à l'étoile ayant vécu un week-end difficile à Spa et venant de manquer de peu la victoire ce dimanche. Wolff a préféré se concentrer sur le positif.

"Je pense que nous pouvons regarder les points positifs et c'est ce dont je viens de discuter avec Lewis. Il y a tellement de points positifs à retenir. Bien sûr, c'est énervant de finir deuxième et quatrième mais nous avons senti que nous avions une bonne voiture ici [à Zandvoort]. C'est ce qui est le plus important et il faut prendre des risques dans la position où nous sommes", a conclu le directeur d'équipe.